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https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-في-محافظة-دير-الزور-شرقي-سوريا-1085809716.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
وزع الجيش الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، مساعدات إنسانية لأهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T14:25+0000
2024-02-06T14:25+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مركز المصالحة الروسي في المدينة، وزع، اليوم، مساعدات إنسانية على بلدة "الحسينه"، في إطار برنامج الدعم الذي توليه القوات الروسية للسكان المدنيين منذ سنوات ما بعد تحرير المدينة من الإرهاب.وقال مختار "الحسينية"، غزوان الشاهر، إن أعداد العوائل المستفيدة من المساعدات 300 عائلة.وتضمنت المساعدات مواد غذائية أساسية من سكر ورز وشاي وطحين وزيت وغيرها، إضافه إلى تقديم العلاج الطبي للمرضى مجانا.وثمن المختار الشاهر "مواقف روسيا الداعمة لأبناء دير الزور في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر على بلدنا والناجمة عن الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري".وفي السياق نفسه، عبّر وهاب الحمد، أحد وجهاء "الحسينيه"، عن "شكره وتقديره للأصدقاء الروس على الدعم الإنساني الذي يقدمونه للشعب السوري ومساندة الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي السورية وعوده الحياه الطبيعية إلى ربوع بلدنا".وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي في محافظة دير الزور، الجنرال فلاديمر، أن التوزيع مستمر وفق جدول توزيع شهري على ثلاث دفعات لمساعدة سكان المنطقة ممن يعيشون أوضاعا معيشية صعبة بسب الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري.وأضاف الجنرال فلاديمير: "المبادرة إنسانية يقوم عليها مركز المصالحة الروسي، وقد تم الشهر الماضي توزيع 600 سلة غذائية منها 300 لأهالي بلدة "الصالحيه" 300 أخرى لموظفي المراكز الصحية ولمعلمي الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.وأكد الجنرال الروسي أن دفعة أخرى من المساعدات سيتم توزيعها الأسبوع القادم على أهالي منطقة "المكطوعة"، يليها دفعة لأهالي بلدة "حطله" في 26 من الشهر الجاري.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا

14:25 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
وزع الجيش الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، مساعدات إنسانية لأهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مركز المصالحة الروسي في المدينة، وزع، اليوم، مساعدات إنسانية على بلدة "الحسينه"، في إطار برنامج الدعم الذي توليه القوات الروسية للسكان المدنيين منذ سنوات ما بعد تحرير المدينة من الإرهاب.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وقال مختار "الحسينية"، غزوان الشاهر، إن أعداد العوائل المستفيدة من المساعدات 300 عائلة.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وتضمنت المساعدات مواد غذائية أساسية من سكر ورز وشاي وطحين وزيت وغيرها، إضافه إلى تقديم العلاج الطبي للمرضى مجانا.
وثمن المختار الشاهر "مواقف روسيا الداعمة لأبناء دير الزور في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر على بلدنا والناجمة عن الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وفي السياق نفسه، عبّر وهاب الحمد، أحد وجهاء "الحسينيه"، عن "شكره وتقديره للأصدقاء الروس على الدعم الإنساني الذي يقدمونه للشعب السوري ومساندة الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي السورية وعوده الحياه الطبيعية إلى ربوع بلدنا".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي في محافظة دير الزور، الجنرال فلاديمر، أن التوزيع مستمر وفق جدول توزيع شهري على ثلاث دفعات لمساعدة سكان المنطقة ممن يعيشون أوضاعا معيشية صعبة بسب الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأضاف الجنرال فلاديمير: "المبادرة إنسانية يقوم عليها مركز المصالحة الروسي، وقد تم الشهر الماضي توزيع 600 سلة غذائية منها 300 لأهالي بلدة "الصالحيه" 300 أخرى لموظفي المراكز الصحية ولمعلمي الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأكد الجنرال الروسي أن دفعة أخرى من المساعدات سيتم توزيعها الأسبوع القادم على أهالي منطقة "المكطوعة"، يليها دفعة لأهالي بلدة "حطله" في 26 من الشهر الجاري.
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