https://sputnikarabic.ae/20240206/انفجار-هائل-لمصنع-للكيماويات-في-الهند-فيديو-1085793059.html
انفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند... فيديو
انفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند... فيديو
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع للكيماويات في الهند، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم جراء الانفجار. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T10:05+0000
2024-02-06T10:05+0000
2024-02-06T10:05+0000
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وتم تداول مقطع فيديو للانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات في الهند، وأفادت وسائل إعلام هندية، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 60 آخرين في الانفجار.وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش: "يمكننا أن نؤكد مقتل 7 أشخاص حتى الآن، واستقبلنا 65 جريحًا هنا، وأحلنا 10 آخرين إلى مستشفى أكبر".ووقع الانفجار أثناء اختبار لبعض المواد الكيميائية، في حوالي الساعة السابعة مساء، بينما قال شهود عيان إن الانفجار كان "ضخما" لدرجة أنه يمكن سماعه من مسافة 15 كيلومترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو
انفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند... فيديو
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع للكيماويات في الهند، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم جراء الانفجار.
وتم تداول مقطع فيديو للانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات في الهند، وأفادت وسائل إعلام هندية، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 60 آخرين في الانفجار.
وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش: "يمكننا أن نؤكد مقتل 7 أشخاص حتى الآن، واستقبلنا 65 جريحًا هنا، وأحلنا 10 آخرين إلى مستشفى أكبر".
ووقع الانفجار أثناء اختبار لبعض المواد الكيميائية، في حوالي الساعة السابعة مساء، بينما قال شهود عيان إن الانفجار كان "ضخما" لدرجة أنه يمكن سماعه من مسافة 15 كيلومترا.