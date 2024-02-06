https://sputnikarabic.ae/20240206/حماس-تستنكر-إعلان-رئيس-الأرجنتين-عزمه-نقل-سفارة-بلاده-للقدس-1085813541.html

"حماس" تستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

"حماس" تستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده إلى القدس. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T15:51+0000

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وقالت "حماس" في بيان على "تلغرام": "ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة".ودعت "حماس" الرئيس الأرجنتيني "إلى العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".وصل الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، على متن طائرة "العال" الإسرائيلية.وأكد الرئيس الأرجنتيني لكاتس فور وصوله أنه قرر نقل سفارة الأرجنتين في إسرائيل إلى مدينة القدس.

https://sputnikarabic.ae/20240206/الرئيس-الأرجنتيني-يصل-إلى-إسرائيل-للإعلان-عن-نقل-سفارة-بلاده-إلى-القدس-1085810492.html

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