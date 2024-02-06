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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-تعمل-على-أتمتة-عمل-المركبات-القتالية-لزيادة-كفاءة-وسرعة-تنفيذ-المهام-1085787907.html
روسيا تعمل على أتمتة عمل المركبات القتالية لزيادة كفاءة وسرعة تنفيذ المهام
روسيا تعمل على أتمتة عمل المركبات القتالية لزيادة كفاءة وسرعة تنفيذ المهام
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية المتخصصة بالصناعات العسكرية، أنها أكملت تطوير مجمع البرمجيات والأجهزة "بروميثيوس" لأتمتة مركبات المشاة القتالية الروسية. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T08:17+0000
2024-02-06T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تجهيز المجمع الجديد بأي نموذج تسلسلي للمعدات العسكرية، حيث يتم تقديم مثال على مدرعات "بي إم بي 3" عند تثبيتها، والتي يمكن لأجهزة "بروميثيوس" أن تحل محل السائق والمدفعي.وفي الوقت ذاته، تظل بيئة العمل والوظائف لأفراد الطاقم دون تغيير، بحيث يمكن التحكم في المركبة إما عن بعد أو بطريقة تقليدية.كما يمكن للمركبة القتالية المجهزة نقل الأفراد ومحاربة قوات العدو وتوفير الدعم الناري للقوات المظلية عند الهبوط.وأظهرت العملية العسكرية الخاصة أن مركبات المشاة القتالية تلعب دورًا مهمًا للغاية في الهجوم على المدن والمناطق المحصنة.
https://sputnikarabic.ae/20231216/المدرعات-الروسية-تتزود-بأنظمة-ليسوتشك-مطورة-لصد-حرب-إلكترونية-1084161776.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تعمل على أتمتة عمل المركبات القتالية لزيادة كفاءة وسرعة تنفيذ المهام

08:17 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورمدرعة "بي إم بي تي ترميناتور"
مدرعة بي إم بي تي ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية المتخصصة بالصناعات العسكرية، أنها أكملت تطوير مجمع البرمجيات والأجهزة "بروميثيوس" لأتمتة مركبات المشاة القتالية الروسية.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تجهيز المجمع الجديد بأي نموذج تسلسلي للمعدات العسكرية، حيث يتم تقديم مثال على مدرعات "بي إم بي 3" عند تثبيتها، والتي يمكن لأجهزة "بروميثيوس" أن تحل محل السائق والمدفعي.
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المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"
16 ديسمبر 2023, 05:42 GMT
وفي الوقت ذاته، تظل بيئة العمل والوظائف لأفراد الطاقم دون تغيير، بحيث يمكن التحكم في المركبة إما عن بعد أو بطريقة تقليدية.
كما يمكن للمركبة القتالية المجهزة نقل الأفراد ومحاربة قوات العدو وتوفير الدعم الناري للقوات المظلية عند الهبوط.
وأظهرت العملية العسكرية الخاصة أن مركبات المشاة القتالية تلعب دورًا مهمًا للغاية في الهجوم على المدن والمناطق المحصنة.
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