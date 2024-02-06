https://sputnikarabic.ae/20240206/علماء-روس-يبسطون-عملية-إنتاج-المضادات-الحيوية-1085789182.html
علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية
علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية
طور علماء من جامعة شمال القوقاز الحكومية الروسية خوارزمية جديدة للحصول على مضادات حيوية جديدة وهي مجموعة من الأدوية المضادة للميكروبات التي لها تأثير مبيد... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T09:16+0000
2024-02-06T09:16+0000
2024-02-06T09:16+0000
مجتمع
علوم
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واقترح العلماء الروس طريقة أبسط تتكون من خطوة واحدة لتحضير مشتقات الكينولون الحيوية من المواد المتاحة تجاريًا.ونشرت مجلة Synthesis نتائج الدراسة التي أظهرت أن مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للوقاية من العدوى وعلاجها لدى البشر والحيوانات والنباتات.وبحسب النتائج، تتحور البكتيريا والفيروسات باستمرار، مما يؤدي إلى فقدان المضادات الحيوية فعاليتها.وقد صنفت منظمة الصحة العالمية مقاومة هذه الأدوية باعتبارها واحدة من التهديدات العالمية العشرة التي تهدد الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. كما أوضح العلماء أن أدوية فئة الكينولون المستخدمة في الممارسة السريرية منذ أوائل الستينيات، تختلف اختلافًا جوهريا في آلية عملها عن الأدوية المضادة للميكروبات الأخرى، مما يضمن نشاطها ضد سلالات الكائنات الحية الدقيقة المقاومة. والكينولونات لها تأثير مبيد للجراثيم عن طريق تثبيط اثنين من الإنزيمات الحيوية للخلية الميكروبية وتعطيل تخليق الحمض النووي. بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، فإنها تتمتع بمجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية (مضادة للفيروسات، ومضادة للطفيليات، ومضادة للفطريات، وواقية للأعصاب).
https://sputnikarabic.ae/20230813/دراسة-تحذر-من-الهواء-الملوث-قد-يتسبب-في-انتشار-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1080023644.html
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علوم
علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية
طور علماء من جامعة شمال القوقاز الحكومية الروسية خوارزمية جديدة للحصول على مضادات حيوية جديدة وهي مجموعة من الأدوية المضادة للميكروبات التي لها تأثير مبيد للجراثيم.
واقترح العلماء الروس طريقة أبسط تتكون من خطوة واحدة لتحضير مشتقات الكينولون الحيوية من المواد المتاحة تجاريًا.
ونشرت مجلة Synthesis نتائج الدراسة التي أظهرت أن مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للوقاية من العدوى وعلاجها لدى البشر والحيوانات والنباتات.
وبحسب النتائج، تتحور البكتيريا والفيروسات باستمرار، مما يؤدي إلى فقدان المضادات الحيوية فعاليتها.
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية مقاومة هذه الأدوية باعتبارها واحدة من التهديدات العالمية العشرة التي تهدد الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
كما أوضح العلماء أن أدوية فئة الكينولون المستخدمة في الممارسة السريرية منذ أوائل الستينيات، تختلف اختلافًا جوهريا في آلية عملها عن الأدوية المضادة للميكروبات الأخرى، مما يضمن نشاطها ضد سلالات الكائنات الحية الدقيقة المقاومة.
والكينولونات لها تأثير مبيد للجراثيم عن طريق تثبيط اثنين من الإنزيمات الحيوية للخلية الميكروبية وتعطيل تخليق الحمض النووي. بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، فإنها تتمتع بمجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية (مضادة للفيروسات، ومضادة للطفيليات، ومضادة للفطريات، وواقية للأعصاب).