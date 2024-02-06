عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240206/علماء-روس-يبسطون-عملية-إنتاج-المضادات-الحيوية-1085789182.html
علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية
علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية
طور علماء من جامعة شمال القوقاز الحكومية الروسية خوارزمية جديدة للحصول على مضادات حيوية جديدة وهي مجموعة من الأدوية المضادة للميكروبات التي لها تأثير مبيد... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T09:16+0000
2024-02-06T09:16+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/37/1044623772_0:77:1281:797_1920x0_80_0_0_7fe0066b815f47a7cd7119a0eafd2494.jpg
واقترح العلماء الروس طريقة أبسط تتكون من خطوة واحدة لتحضير مشتقات الكينولون الحيوية من المواد المتاحة تجاريًا.ونشرت مجلة Synthesis نتائج الدراسة التي أظهرت أن مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للوقاية من العدوى وعلاجها لدى البشر والحيوانات والنباتات.وبحسب النتائج، تتحور البكتيريا والفيروسات باستمرار، مما يؤدي إلى فقدان المضادات الحيوية فعاليتها.وقد صنفت منظمة الصحة العالمية مقاومة هذه الأدوية باعتبارها واحدة من التهديدات العالمية العشرة التي تهدد الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. كما أوضح العلماء أن أدوية فئة الكينولون المستخدمة في الممارسة السريرية منذ أوائل الستينيات، تختلف اختلافًا جوهريا في آلية عملها عن الأدوية المضادة للميكروبات الأخرى، مما يضمن نشاطها ضد سلالات الكائنات الحية الدقيقة المقاومة. والكينولونات لها تأثير مبيد للجراثيم عن طريق تثبيط اثنين من الإنزيمات الحيوية للخلية الميكروبية وتعطيل تخليق الحمض النووي. بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، فإنها تتمتع بمجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية (مضادة للفيروسات، ومضادة للطفيليات، ومضادة للفطريات، وواقية للأعصاب).
https://sputnikarabic.ae/20230813/دراسة-تحذر-من-الهواء-الملوث-قد-يتسبب-في-انتشار-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1080023644.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/37/1044623772_56:0:1195:854_1920x0_80_0_0_d5cb1112e286d26491cbff557ecc8cf3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يبسطون عملية إنتاج المضادات الحيوية

09:16 GMT 06.02.2024
© Photo / Sean Bradyمضادات حيوية عثر عليها في جسم الإنسان
مضادات حيوية عثر عليها في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Photo / Sean Brady
تابعنا عبر
طور علماء من جامعة شمال القوقاز الحكومية الروسية خوارزمية جديدة للحصول على مضادات حيوية جديدة وهي مجموعة من الأدوية المضادة للميكروبات التي لها تأثير مبيد للجراثيم.
واقترح العلماء الروس طريقة أبسط تتكون من خطوة واحدة لتحضير مشتقات الكينولون الحيوية من المواد المتاحة تجاريًا.
ونشرت مجلة Synthesis نتائج الدراسة التي أظهرت أن مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للوقاية من العدوى وعلاجها لدى البشر والحيوانات والنباتات.
وبحسب النتائج، تتحور البكتيريا والفيروسات باستمرار، مما يؤدي إلى فقدان المضادات الحيوية فعاليتها.
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية مقاومة هذه الأدوية باعتبارها واحدة من التهديدات العالمية العشرة التي تهدد الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
مجتمع
دراسة تحذر من الهواء الملوث: قد يتسبب في انتشار مقاومة للمضادات الحيوية
13 أغسطس 2023, 11:37 GMT
كما أوضح العلماء أن أدوية فئة الكينولون المستخدمة في الممارسة السريرية منذ أوائل الستينيات، تختلف اختلافًا جوهريا في آلية عملها عن الأدوية المضادة للميكروبات الأخرى، مما يضمن نشاطها ضد سلالات الكائنات الحية الدقيقة المقاومة.
والكينولونات لها تأثير مبيد للجراثيم عن طريق تثبيط اثنين من الإنزيمات الحيوية للخلية الميكروبية وتعطيل تخليق الحمض النووي. بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، فإنها تتمتع بمجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية (مضادة للفيروسات، ومضادة للطفيليات، ومضادة للفطريات، وواقية للأعصاب).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تدعو لمتابعة شهادات معتقلي غزة... فيديو وصور09:05 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصورأمس, 16:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала