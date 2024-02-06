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محكمة: ترامب ليس محصن قضائيا في قضية التدخل في انتخابات 2020
محكمة: ترامب ليس محصن قضائيا في قضية التدخل في انتخابات 2020
أفادت محكمة استئناف في واشنطن اتحادية أميركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T16:07+0000
2024-02-06T16:07+0000
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وجاء في وثيقة محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية التي رفضت أيضًا حصانة ترامب: "تم تأكيد قرار محكمة المقاطعة المطعون فيه في هذه القضية".ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.وهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.وبدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، اليوم الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.
https://sputnikarabic.ae/20240109/محكمة-الاستئناف-في-واشنطن-تنظر-في-طلب-ترامب-منحه-حصانة-جنائية-1084833214.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

محكمة: ترامب ليس محصن قضائيا في قضية التدخل في انتخابات 2020

16:07 GMT 06.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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أفادت محكمة استئناف في واشنطن اتحادية أميركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وجاء في وثيقة محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية التي رفضت أيضًا حصانة ترامب: "تم تأكيد قرار محكمة المقاطعة المطعون فيه في هذه القضية".

وأضاف قرار الحكم: "بما يتعلق في هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، وله جميع الدفاعات التي يتمتع بها، أي متهم جنائي آخر. لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
وهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
محكمة الاستئناف في واشنطن تنظر بطلب ترامب منحه حصانة جنائية
9 يناير, 18:01 GMT
وبدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، اليوم الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.
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