https://sputnikarabic.ae/20240109/محكمة-الاستئناف-في-واشنطن-تنظر-في-طلب-ترامب-منحه-حصانة-جنائية-1084833214.html

محكمة الاستئناف في واشنطن تنظر بطلب ترامب منحه حصانة جنائية

محكمة الاستئناف في واشنطن تنظر بطلب ترامب منحه حصانة جنائية

بدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، اليوم الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T18:01+0000

2024-01-09T18:01+0000

2024-01-09T18:06+0000

العالم

ترامب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/04/1075528299_0:97:1866:1147_1920x0_80_0_0_568747035f9ffb4eda9afc4a072d5f50.jpg

ومثل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.وأوضح ترامب على صفحته في منصة "الحقيقة الاجتماعية": "إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق، طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، بأن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.

https://sputnikarabic.ae/20240108/ترامب-يطالب-بتجريد-بايدن-الفاسد-من-الحصانة-على-مبدأ-العين-بالعين-1084802778.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب