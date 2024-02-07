https://sputnikarabic.ae/20240207/أعلى-الجبال-في-العالم-1085844354.html

أعلى الجبال في العالم

أعلى الجبال في العالم

تنتشر الجبال في كل مكان من كوكبنا، وغالبًا ما تصبح القمم العالية هدفا لمتسلقي الجبال من أجل تسلقها والصعود لقمها، وهذه قائمة بأعلى 10 جبال في العالم. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:39+0000

2024-02-07T13:39+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أشهر وأعلى 10 قمم جبلية في العالم لطالما كانت هدفا لهواة تسلق الجبال.أعلى 10 جبال في العالم- قمة إيفرستالارتفاع: 8848 مترا.يتصدر قائمة أعلى الجبال في العالم جبل إيفرست (تشومولونغما). وهي مدرجة أيضًا في قائمة القمم السبعة - أعلى القمم في جميع أنحاء العالم. صحيح أن العلماء الفرنسيين أكدوا في عام 2019 أنه ليس جبل إيفرست هو الذي ينبغي اعتباره أعلى نقطة، بل بركان شيمبورازو المنقرض في الإكوادور. وأشاروا إلى أن نصف قطر الأرض عند خط الاستواء أوسع بنحو 20 كيلومترا من القطبين، وإذا تم قياسه من مركز الكوكب، فإن شيمبورازو أعلى من إيفرست - 6384 م مقابل 6381 م، وأكد العلماء افتراضهم تجريبيا.ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يزال مثيرا للجدل، لأن ارتفاع الجبال يمكن أن يتغير مع مرور الوقت. وهكذا، بعد الزلزال الذي ضرب نيبال عام 2015، قام المساحون الصينيون بمراقبة حالة أعلى جبل. كما اتضح أنه من عام 2005 إلى عام 2015، تحرك جبل إيفرست إلى الشمال الشرقي بسرعة 4 سم سنويًا وفي كل عام "نما" بمقدار 0.3 سم، وعلى مدار عشر سنوات تحرك الجبل بمقدار 40 سم وأصبح أعلى بمقدار 3 سم. لكن.. بعد الزلزال انخفض بمقدار 2.54 سم.حتى الآن، يبلغ الارتفاع الرسمي لجبل إيفرست 8848 مترًا، لكن خبراء من نيبال والصين قرروا التحقق من ذلك مرة أخرى. وينبغي إعلان النتائج بحلول نهاية عام 2020.- تشوجوريالارتفاع: 8611 مترا.تشوجوري هو ثاني أعلى جبل في العالم والوحيد من بين أعلى عشرة جبال يقع في كاراكورام، والباقية تقع في جبال الهيمالايا. تُعرف أيضًا لدى العلماء باسم "K-2"، حيث يرمز الحرف"K" إلى "كاراكورام" و2 هو رقم القمة الذي خصصه لها العقيد البريطاني توماس مونتغمري في عام 1856. يطلق عليه الناس أيضًا اسم "الجبل القاتل"، نظرًا لأن القليل منهم يتمكن من الصعود إلى القمة. بحلول عام 2010، تم تسلق جبل إيفرست 5104 مرات، وK-2 302 مرة. وكانت هناك أيضًا نساء بين المتسلقين. وهكذا كانت المرأة البولندية واندا روتكيويتش أول من تسلق القمة في عام 1986. وفي عام 2011، غزا المتسلق النمساوي جيرليند كالتنبرونر ليس فقط تشوجوري، ولكن أيضا أعلى قمم أخرى على هذا الكوكب، وكانت أول من فعل ذلك دون خزان الأكسجين.- كانشينجونجاالارتفاع: 8586 مترا.تتكون كتلة كانشينجونجا من خمس قمم جبلية، أربع منها يتجاوز ارتفاعها 8 كيلومترات، وحتى عام 1852 كان الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8586 مترًا (كانشينجونجا ماين) يعتبر صاحب الرقم القياسي. وبعد ذلك وجد العلماء أن جبل إيفرست أعلى.يُترجم اسم الجبل من التبتية ويعني "خمسة كنوز من الثلوج العظيمة". يعتقد شعب الليبشا، الذي يعيش عند سفح الجبل، أن أول البشر خلقوا من الثلج المأخوذ من قمة كانشينجونجا، ويطلقون على أنفسهم اسم "أطفال القمم الثلجية".كان الفنان نيكولاس رويريتش من أشد المعجبين بهذا الجبل. لقد رسمها عند الفجر والغروب، محاطة بالغيوم ومفتوحة للعين، من زوايا ونقاط مختلفة... كم مرة صور فيها السيد كانشينجونجا لم يتم إحصاؤها بعد.- لوتسيالارتفاع: 8516 مترا.بتعبير أدق، إحدى القمم، لوتسي-ميدل، لديها هذا الارتفاع، وهناك ثلاث منها. يتجاوز ارتفاع الاثنين الآخرين أيضًا 8 كم، وتم إدراج "Lhotse-Middle" حتى عام 2001 في كتاب غينيس للأرقام القياسية باعتباره القمة الوحيدة التي لم يتم احتلالها فوق 8000 متر.يقع أعلى جبل في سلسلة جبال ماهالانجور هيمال على الحدود بين الصين ونيبال. ويفصلها عن إيفرست نحو 3 كيلومترات، وقد تم تصميم بعض الطرق بحيث يتمكن المتسلقون من قهر القمتين.- ما كالوالارتفاع: 8485 مترا.منحدرات أحد أعلى الجبال في العالم شديدة الانحدار بحيث لا يتساقط عليها الثلج، ويبدو من بعيد أسود اللون. وينعكس هذا في الاسم المترجم من الصينية ويعني "العملاق الأسود".كان الجبل معروفًا للأوروبيين بالفعل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لكنهم حاولوا تسلقه لأول مرة بعد 100 عام فقط، في الخمسينيات من القرن الماضي. وذلك لأن ماكالو كان "في ظل" جبل إيفرست لفترة طويلة وكان عدد قليل من المتسلقين يحلمون بالتغلب عليه.- تشو أويوالارتفاع: 8201 متر.بفضل المنحدرات الآمنة إلى حد ما، هذه هي القمة الأكثر شعبية بين المتسلقين بعد إيفرست.في عام 2019، اكتشف علماء من معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مع زملاء من جامعة أريزونا ومعهد بكين لعلم الحفريات الفقارية والأنثروبولوجيا القديمة، علامات على ثقافة المرحلة المبكرة من العصر الحجري القديم. العصر الحجري القديم الأعلى في التبت. تم إجراء البحث بالقرب من جبل إيفرست وغيره من الجبال التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف، بما في ذلك جبل تشو أويو. ونتيجة لذلك، توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن القدماء كانوا ينشطون على ارتفاع أكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، وعلى وجه الخصوص كانوا يصنعون الأدوات الحجرية.- داولاجيريالارتفاع: 8167 متر.تتكون سلسلة الجبال من 11 قمة، ولكن القمة الرئيسية فقط ، داولاغيري الأولى، يتجاوز ارتفاعها 8000 متر، والباقي يبلغ ارتفاعه سبعة آلاف متر. قليلون تمكنوا من الوصول إلى القمة. يتوقف معظم المتسلقين على ارتفاع نحو 7000 متر، وتهدد المنحدرات والانهيارات الجليدية شديدة الانحدار والمغطاة بالجليد، والتي يزداد خطر حدوثها هنا، بالموت.يعود تاريخ غزو الجبل إلى عام 1993، عندما قامت بعثة روسية بريطانية بقيادة سيرجي إيفيموف بوضع طريق على طول وسط الجدار الشمالي وصعدت إلى القمة بدون أكسجين. تم ترشيح الصعود للجائزة الدولية المرموقة بين المتسلقين "Golden Ice Axe" ولم يكن من الممكن تكراره بعد.- ماناسلوالارتفاع: 8156 مترا.الاسم الثاني للجبل هو كوتانج، والذي يُترجم من اللغة السنسكريتية ويعني "جبل الأرواح". يعتقد السكان المحليون أنه يجب الحصول على إذن من أحد كبار السن قبل التسلق. فقط في هذه الحالة سيكون ناجحا.وفي عام 1998، تم إنشاء منتزه ماناسلو الوطني حول الجبل، والذي أصبح الآن مسارًا للمشي لمسافات طويلة. خلال الرحلة، يمكن للسياح التقاط صور رائعة للجبال، بالإضافة إلى رؤية حيوانات البنجولين والباندا الحمراء والأغنام الزرقاء.- نانجا بارباتالارتفاع: 8126 متر.يعد هذا الجبل، إلى جانب أنابورنا و"K-2"، واحدًا من أخطر ثلاثة جبال يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف. قبل نصف ساعة لم تكن هناك أي علامات على سوء الأحوال الجوية، ولكن فجأة بدأت عاصفة ثلجية؟ صورة نموذجية لهذه الأماكن.وذلك لأن نانجا باربات تقع في جبال الهيمالايا الغربية وتحدها سهل حيث يكون المناخ حارًا جدًا. تصطدم الكتل الهوائية الدافئة والباردة فتسبب تغيرات مفاجئة في الطقس.- أنابورنا آيالارتفاع: 8091 مترا.سلسلة الجبال هي جزء من الحديقة الوطنية التي تحمل نفس الاسم وتبلغ مساحتها 7629 كيلومترا مربعا. هناك العديد من البحيرات في المنطقة المحيطة، بما في ذلك واحدة من أعلى البحيرات في العالم - Tilicho. وتقع على ارتفاع 4949 م فوق مستوى سطح البحر.تنمو أنابورنا، مثل إيفرست. ووفقا للبروفيسور روجر بيلهام من المعهد المشترك للبحوث البيئية، فإن زلزال نيبال عام 2015 أدى إلى زيادة ارتفاع الجبل بمقدار 20 سم.

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