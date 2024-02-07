https://sputnikarabic.ae/20240207/الإعلام-الأمني-العراقي-يؤكد-أن-الضربة-الأمريكية-الأخيرة-تقوض-التفاهمات-بين-بغداد-وواشنطن-1085858522.html

الإعلام الأمني العراقي يؤكد أن الضربة الأمريكية الأخيرة تقوض التفاهمات بين بغداد وواشنطن

الإعلام الأمني العراقي يؤكد أن الضربة الأمريكية الأخيرة تقوض التفاهمات بين بغداد وواشنطن

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، أن الهجوم الأمريكي على سيارة للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد، يعتبر عدوانًا على أمن واستقرار البلاد، وأنه يقوض... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T23:16+0000

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2024-02-07T23:16+0000

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بغداد – سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام في بيان لها: "في اعتداء سافر جديد وتعدي صارخ على سيادة العراق وأمنه، فقد تأكد لدى القوات العراقية وبشكل قاطع أن من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".وأشار البيان إلى أن "هذا الاعتداء غير المبرر هو تقويض وتنصل عن كل الاتفاقيات والتفاهمات السابقة ونحمل الولايات المتحدة وقوات التحالف نتائج وتداعيات هذا العدوان على أمن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي، أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي أبو تحسين المحداوي في بيان "نبارك للأمة الإسلامية، وشعبنا العراقي، ارتقاء القائد الكبير، الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إلى جنات النعيم، ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين في قافلة النور، إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد".وجاء في بيان لقيس الخزعلي الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، أنه يجب على الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من العراق.وقال الخزعلي في بيان نشره على موقع "إكس"، إن "استمرار الاعتداءات الأمريكية على الأرواح العراقية، وانتهاك سيادة بلدنا، هو دليل على الاستهانة والاستهتار الأمريكي بالعراق حكومةً وشعبًا، ومن الواضح أنها ليست في وارد التوقف عن هذه الاستهانة والاستهتار، بل هي مستمرة في اعتداءاتها، رغم الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة العراقية الموقّرة، والتزام التهدئة من قبل فصائل المقاومة الشريفة".وأضاف "من الواضح أن الاستنكارات والإدانات لم تعد كافية، مما يستدعي ضرورة تقديم العراق طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية، وأن يبدأ العراق بالشروع في تنفيذ إجراءات عملية، لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية ضد أي اعتداء خارجي".من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير الساعة الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".وأضاف البيان أنه:وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات المسلحة العراقية أن فريقًا فنيًا مختصًا من الأجهزة الأمنية "شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة [سيارة] مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد... وقد أدى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شرعت في تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له؛ وأن طائرات أمريكية قصفت أكثر من 85 هدفًا، واستهدفت مراكز سيطرة وتحكم واستخبارات ومستودعات وصواريخ.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن.وأكد البيت الأبيض أن الضربات الأمريكية استمرت حوالي 30 دقيقة، باستخدام أكثر من 125 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفًا في العراق وسوريا، شملت 3 منشآت في العراق و4 منشآت في سوريا؛ وذلك بعد التواصل مع العراق بهذا الشأن.من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "إدعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية بالأردن، وأكدت أنها سترد؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ "المقاومة الإسلامية"، تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

https://sputnikarabic.ae/20240207/كتائب-حزب-الله-العراقية-تعلن-مقتل-أحد-قادتها-في-السيارة-المستهدفة-شرقي-بغداد-1085856958.html

https://sputnikarabic.ae/20240206/رئيس-الوزراء-العراقي-لتركيا-نرفض-أي-إجراءات-لتصفية-الحسابات-على-أرض-بلادنا-1085800257.html

https://sputnikarabic.ae/20240207/كتائب-حزب-الله-العراقية-تعلن-مقتل-أحد-قادتها-في-السيارة-المستهدفة-شرقي-بغداد-1085856958.html

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