https://sputnikarabic.ae/20240207/فوائد-الرمان-1085845287.html

فوائد الرمان

فوائد الرمان

يعتبر الرمان من الفاكهة الصحية لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T14:15+0000

2024-02-07T14:15+0000

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سنتعرف في هذا المقال على فوائد الرمان للرجال والنساء ومتى يمكن تناوله ومن الأشخاص، الذين لا ينصح لهم بتناول الرمان.الرمانيساعد بشكل خاص على زيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم وتقوية جهاز المناعة، وكثيرا ما يصفه الأطباء كوسيلة للوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها.القيمة الغذائيةتحتوي الحصة الواحدة من حب الرمان (نحو 174 غرام) على:كما أنه على الرغم من حلاوته، يعتبر الرمان منتجًا منخفض السعرات الحرارية (83 سعرة حرارية لكل 100 غرام)، لذا يمكن إدراجه بأمان في الأنظمة الغذائية.الفوائدللرجاليوصي الخبراء بتناول الرمان للحفاظ على قوة الذكور، إذ يملأ أكسيد النيتريك الموجود في الرمان الأوعية الدموية بالدم، ما يمنع تطور أمراض البروستاتا وله تأثير إيجابي على الفاعلية.للنساءغالبًا ما يستخدم زيت الرمان في إنتاج مستحضرات التجميل. بمساعدته، يتم تحقيق تأثير مضاد للشيخوخة من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين.بالإضافة إلى ذلك، وبفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الرمان، لا يتم تصنيع هرمون الأستروجين "الخطير"، كما أن المواد المفيدة الموجودة في التوت تساعد على منع نمو الأورام في الأعضاء التناسلية الأنثوية.ومع النمو الحميد للنسيج الضام للغدد الثديية (اعتلال الثدي) تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الرمان أيضًا في الحفاظ على توازن الهرمونات الأنثوية ومنع تطور الأمراض التي تعتمد على هرمون الأستروجين.الحواملمع الاستهلاك المعقول، سيكون الرمان مفيدًا لكل من الأم والطفل، بعض الأمهات الحوامل اللاتي لم يكن لديهن تفضيل للرمان من قبل، قد يرغبن الآن في تجربة هذا المذاق اللاذع. بهذه الطريقة يعلمك الجسم أنه يفتقر إلى عنصر غذائي معين. بالنسبة للعديد من النساء، يساعد الرمان في تخفيف الغثيان أثناء التسمم أو تسمم الحمل. ندرج الصفات الأخرى للفاكهة ذات الصلة أثناء الحمل، إذ يقوي جهاز المناعة ويساعد على مقاومة هجمات الفيروسات، يحسن تخثر الدم وله تأثير إيجابي على امتصاص الحديد. السكريات الطبيعية الموجودة في تركيب الرمان لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. له تأثير مضاد للالتهابات على الجهاز الهضمي، ويحتوي على التانين والبكتين والفولاسين والعفص الذي تساعد في مكافحة الإسهال. عصير الرمان له تأثير مدر للبول خفيف ويساعد في علاج التورم.للأطفال بالنسبة للأطفال، يعتبر الرمان في المقام الأول حلوى صحية. وبينما يستمتع الطفل بالطعم اللاذع، يبتهج الوالدان، فطفلهما المحبوب مع ثمرة واحدة من الرمان يمتص 20% من الاحتياج اليومي لفيتامين "سي"، وسيكون جسمه مجهزًا بالكامل لمقاومة الفيروسات والأمراض.كما أن حمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، والتي توجد أيضًا بكميات كبيرة في الرمان، لن تكون زائدة عن الحاجة للحفاظ على صحة الطفل.الخصائص المفيدة للرمانمضاد للأكسدةيحتوي الرمان على مادتين تحميان بشكل فعال من التأثيرات الضارة والسموم، كما تمنعان الشيخوخة المبكرة.تبين أن مادة "Punicalagin" الموجودة في عصير الرمان وقشره لها نشاط مضاد للأكسدة أكبر من الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر.ويستخدم حمض البونيك في تحضير زيت الرمان، وغالبًا ما يستخدم لأغراض التجميل.كل من هذه المكونات لها تأثير مفيد على الجسم، والحد من مخاطر الأمراض المختلفة وتعزيز تجديد الخلايا.تحسين عملية الهضمالرمان له تأثير بريبايوتك. البريبايوتك هي مركبات تشبه الألياف تعمل كوقود للبكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك في الجهاز الهضمي. تسمح البريبايوتك لهذه البكتيريا بالنمو والحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء. قد يزيد الرمان من مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة، بما في ذلك البكتيريا المشقوقة والعصيات اللبنية.كما أن الرمان غني بالألياف. الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وقد تحمي من بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وسرطان القولون ومرض الجزر المعدي المريئي والتهاب الرتج.دعم صحة القلبتعتبرأمراض القلب والأوعية الدموية أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم. وبفضل حمض البونيك الذي يحتوي عليه الرمان، فهو يساعد على حماية الجسم من تطور هذه الأمراض. وجدت التجربة أن 51 شخصًا لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية (مقياس للدهون الزائدة في الدم) خفضوا مستويات الدهون الثلاثية لديهم عندما تناولوا 800 ملغ من زيت بذور الرمان يوميًا. وجدت دراسة أخرى أنه بعد شرب عصير الرمان، كان لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مستويات أقل من الكولسترول "الضار" في الدم.خفض ضغط الدمارتفاع ضغط الدم يتسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأظهرت تجربة طبية أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بدأوا يشعرون بالتحسن بعد شرب 150 مل من عصير الرمان، يوميا لمدة أسبوعين، وانخفض ضغط الدم لديهم إلى مستوياته الطبيعية.تأثير مضاد للالتهاباتالالتهاب المزمن يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، إذ يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات بسبب محتواه العالي من البونيكالاجين.دعم الجهاز المناعيتساعد المواد الموجودة في الرمان على تقليل عدد الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الالتهابات البكتيرية والفطرية. تناول الفاكهة له تأثير إيجابي على الغشاء المخاطي للفم ويمنع تطور التهاب اللثة والتهاب اللثة والتهاب الفم.مساعد في السيطرة على الوزنالرمان غني بالنترات الغذائية التي تعمل على تحسين الأداء البدني. تم إعطاء رياضيين 1 غرام من خلاصة الرمان قبل 30 دقيقة من التدريب. ونتيجة لذلك، زاد تدفق الدم لديهم بشكل ملحوظ، وزادت قدرتهم على التحمل، وزادت فعالية التمارين التي يؤدونها.الوقاية من السرطانيعد سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا لدى النساء، وبالتالي يتركز اهتمام العلماء على طرق مكافحة هذا المرض.ووجد علماء في جامعة أوهايو، أن تناول الرمان يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، ويفسر هذا التأثير أن بذور الرمان تحتوي على مواد تبطئ، ومع تناولها بانتظام، توقف إنتاج هرمون الأستروجين، كما أن الزيادة في هذا الهرمون تعتبر سببًا في النمو النشط لعدد النساء الخلايا السرطانية.ويعلّق الباحثون آمالهم على هذا الاكتشاف. من المخطط تطوير علاج جديد مضاد للسرطان، ولكن في الوقت الحالي يعتبر عصير الرمان مفيدًا أيضًا لأنه يمنع تطور فقر الدم ويهدئ الجوع ويعزز التحكم في الوزن وبالتالي يوصى باستهلاكه من قبل مجموعات مختلفة من السكان.الحفاظ على بشرة صحيةمضادات الأكسدة هي مواد يمكنها منع أو إبطاء تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة. يحتوي الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل حمض الإيلاجيك (الذي يزيل سموم الجسم ويحمي من الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة)، والعفص (الذي يحمي الجلد ويساعد على مكافحة أضرار الجذور الحرة والالتهابات التي تسببها الشمس).يساعد الرمان على شفاء الجلد التالف وتقليل ظهور التجاعيد. لإصلاح الإصابات التي تتشكل فيها الأنسجة الندبية، يلزم مساعدة فيتامين "سي"، وقد أثبتت الدراسات فعاليته في علاج البشرة الباهتة.يمكن أن تتسبب البيئة ونمط الحياة في شيخوخة الجلد المبكرة، كما يمكن أن يكون سببها أضرار أشعة الشمس. يساعد الرمان في الحفاظ على بشرة جميلة عن طريق زيادة كمية الكولاجين. يحتوي الرمان على حمض البونيك (الذي ثبت أنه يحمي ألياف الكولاجين الموجودة في الجلد، والتي تساعد أيضًا على الشفاء وتقليل ظهور الندبات)، وأحماض أوميجا 5 الدهنية، التي تساعد على منع فقدان الرطوبة والحفاظ على الترطيب.بسبب التغيرات في نمط الحياة، أصبحت أمراض القلب والأوعية الدموية شائعة وتتسبب في زيادة كثافة الدم وانسداد جدران الشرايين. يقلل الرمان من خطر تمزق الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية، بل ويساعد على ترقيق الدم.أضرار الرمانعلى الرغم من الفوائد التي لا يمكن إنكارها والتي يجلبها الرمان للجسم، إلا أنه في حالة الإصابة ببعض الأمراض يجب التعامل مع استخدامه بحذر. يعمل عصير الرمان على خفض ضغط الدم، لذا يجب على مرضى انخفاض ضغط الدم الامتناع عن شربه بسبب ارتفاع مستوى الحموضة. يمنع استخدام عصير الرمان أيضًا لمن يعانون من التهاب المعدة والقرحة الهضمية. لا ينبغي للأشخاص المعرضين للإمساك أن يكثروا في تناول الرمان. بشكل عام، من الأفضل شرب عصير الرمان المخفف (يمكن أن يهيج الأغشية المخاطية) ثم غسيل الفم للحفاظ على مينا الأسنان.كيفية تناول الرمانمن المفيد تناول حب الرمان مع بذوره، فهي تحتوي على فيتامينات "ب"، "أ"، "هـ"، والعناصر الدقيقة - الحديد، الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، اليود، النشا والألياف الضرورية لوظيفة الأمعاء الطبيعية وإزالة السموم. شيء آخر هو أن بذور الرمان لها قشرة قوية جدًا، فهي يمكن أن تلحق الضرر بالأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.أوقات تناول الرمانبشكل عام، يمكنك تناول رمانة واحدة بأمان كل يوم (نحو 250 غرام) أو شرب 300 مل من عصير الرمان الطازج، ويستحسن القيام بذلك قبل 30-40 دقيقة من تناول الوجبات، لأنه خلال هذا الوقت ستزداد حموضة المعدة وسيحتاج الجسم إلى توجيه عصارة المعدة لهضم الطعام.موانع وقيودنظرًا لأن عصير الرمان حامض والبذور صلبة جدًا، فهناك أوقات يجب عليك فيها تجنب هذه الفاكهة أو الحد منها في نظامك الغذائي. نحن نتحدث عن الأشخاص الذين لديهم:

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