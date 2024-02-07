https://sputnikarabic.ae/20240207/مصر-وقطر-ترعيان-جولة-جديدة-من-مفاوضات-التهدئة-في-غزة-1085845885.html

مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

قال مصدر مصري مسؤول إن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتضمن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية الحالية التي يشهدها... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T13:58+0000

2024-02-07T13:58+0000

2024-02-07T13:58+0000

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دعت مصر جميع الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.ولفتت القناة إلى قول المصدر، إن هناك جهود مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن مصر وقطر سترعيان جولة جديدة من المفاوضات، غدا الخميس، في القاهرة.وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مقترح مقدم من دولة قطر، بوقف إطلاق النار في غزة، خلال الفترات الانتقالية، التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس الفلسطينية.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد اقترحت اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها مدتها 45 يوما.وكان القيادي في حركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، قد كشف أن "رد الحركة على مقترح اتفاق باريس بينها وبين إسرائيل، كان واضحًا وصريحًا"، مشيرًا إلى أن "الحركة رأت تعديل بعض الأمور وتحديدها وأنها تريد انسحابا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة حماس، على المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ودعت "حماس"، يوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية الدولية والمنظمات الأممية إلى متابعة شهادات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم تعذيب جسدي ونفسي بحقهم، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة، كما تنفذ القوات الإسرائيلية اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات الضفة الغربية.

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