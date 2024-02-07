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https://sputnikarabic.ae/20240207/مصر-وقطر-ترعيان-جولة-جديدة-من-مفاوضات-التهدئة-في-غزة-1085845885.html
مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
قال مصدر مصري مسؤول إن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتضمن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية الحالية التي يشهدها... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T13:58+0000
2024-02-07T13:58+0000
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دعت مصر جميع الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.ولفتت القناة إلى قول المصدر، إن هناك جهود مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن مصر وقطر سترعيان جولة جديدة من المفاوضات، غدا الخميس، في القاهرة.وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مقترح مقدم من دولة قطر، بوقف إطلاق النار في غزة، خلال الفترات الانتقالية، التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس الفلسطينية.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد اقترحت اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها مدتها 45 يوما.وكان القيادي في حركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، قد كشف أن "رد الحركة على مقترح اتفاق باريس بينها وبين إسرائيل، كان واضحًا وصريحًا"، مشيرًا إلى أن "الحركة رأت تعديل بعض الأمور وتحديدها وأنها تريد انسحابا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة حماس، على المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ودعت "حماس"، يوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية الدولية والمنظمات الأممية إلى متابعة شهادات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم تعذيب جسدي ونفسي بحقهم، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة، كما تنفذ القوات الإسرائيلية اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240131/مسؤول-مصري-يحذر-من-تطور-خطير-في-غزة-إذا-امتدت-الحرب-إلى-شهر-رمضان-1085609579.html
https://sputnikarabic.ae/20240207/نتنياهو-يوافق-على-مقترح-قطر-بوقف-القتال-في-أوقات-محددة-من-الصفقة-المقترحة-1085842940.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, مصر, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, مصر, إسرائيل

مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

13:58 GMT 07.02.2024
© AFP 2023حرب غزة
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023
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قال مصدر مصري مسؤول إن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتضمن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية الحالية التي يشهدها القطاع.
دعت مصر جميع الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.
ولفتت القناة إلى قول المصدر، إن هناك جهود مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن مصر وقطر سترعيان جولة جديدة من المفاوضات، غدا الخميس، في القاهرة.
نفق تابع لحماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
مسؤول مصري يحذر من تطور خطير في غزة إذا امتدت الحرب إلى شهر رمضان
31 يناير, 12:35 GMT
وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مقترح مقدم من دولة قطر، بوقف إطلاق النار في غزة، خلال الفترات الانتقالية، التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس الفلسطينية.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد اقترحت اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها مدتها 45 يوما.
وكان القيادي في حركة حماس الفلسطينية، غازي حمد، قد كشف أن "رد الحركة على مقترح اتفاق باريس بينها وبين إسرائيل، كان واضحًا وصريحًا"، مشيرًا إلى أن "الحركة رأت تعديل بعض الأمور وتحديدها وأنها تريد انسحابا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
نتنياهو يوافق على مقترح قطر بوقف القتال في أوقات محددة من الصفقة المقترحة
12:37 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة حماس، على المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 123 في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت "حماس"، يوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية الدولية والمنظمات الأممية إلى متابعة شهادات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم تعذيب جسدي ونفسي بحقهم، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة، كما تنفذ القوات الإسرائيلية اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات الضفة الغربية.
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