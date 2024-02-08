https://sputnikarabic.ae/20240208/أستراليا-ترفض-تسليم-مروحياتها-التي-خرجت-عن-الخدمة-لنظام-كييف-1085863214.html

أستراليا ترفض تسليم مروحياتها التي خرجت عن الخدمة لنظام كييف

أستراليا ترفض تسليم مروحياتها التي خرجت عن الخدمة لنظام كييف

بدأت وزارة الدفاع الأسترالية بعملية التخلص من جميع مروحيات إم إر إن-90 "تايبان"، التي خرجت من الخدمة، على الرغم من اقتراح المحاربين القدامى الأستراليين بإصلاح... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T08:31+0000

2024-02-08T08:31+0000

2024-02-08T08:31+0000

رصد عسكري

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ونقلت هيئة الإذاعة "أ بي سي" عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية: "تم التقدم في عملية تفكيك المروحيات من طراز"إم إر إن-90" بشكل كبير، وليس لدينا حاليًا آلة واحدة تعمل. العملية لم تكتمل بعد، ولكن سيتم التخلص من جميع المروحيات بطريقة صديقة للبيئة".وأشار المتحدث إلى أن جزءا كبيرا من أجزاء المروحيات التي خرجت من الخدمة، بما في ذلك أجزاء الهيكل، قد تم بيعها للشركات التي تشغل مثل هذه الآلات.وجاء هذا التصريح ردا على اقتراح مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الأسترالي "بإصلاح بعض المروحيات التي خرجت من الخدمة طوعا من أجل إرسالها إلى أوكرانيا".وقال كريس مور، وهو فرد سابق في القوات المسلحة الأسترالية، يمثل المجموعة، إنهم "مستعدون بشكل مستقل وطوعي لإصلاح أي مروحية خرجت من الخدمة ولم تتم إزالة الأجزاء اللازمة للعودة إلى الجو عنها".وأعلنت أستراليا إيقاف تشغيل هذه المروحية في سبتمبر/ أيلول 2023، بعد حادث مروحية أدى إلى مقتل أربعة عسكريين. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبت كييف رسميا من كانبيرا إرسال جميع المروحيات الـ45 التي خرجت من الخدمة إليها. وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الأسترالية في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، إن جميع الطائرات قد تم تفكيكها و"من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التشغيلية". كما أشارت الوزارة أيضًا إلى أن إجمالي مبلغ المساعدة التي أرسلتها كانبيرا إلى كييف يتجاوز 910 ملايين دولار أسترالي (نحو 610 ملايين دولار).

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