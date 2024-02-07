https://sputnikarabic.ae/20240207/سوليفان-لا-بديل-عن-الإمداد-الأمريكي-لأوكرانيا-بالأسلحة-بما-في-ذلك-أنظمة-المدفعية-والدفاع-الجوي--1085850963.html

سوليفان: لا بديل عن الإمداد الأمريكي لأوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك أنظمة المدفعية والدفاع الجوي

سوليفان: لا بديل عن الإمداد الأمريكي لأوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك أنظمة المدفعية والدفاع الجوي

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أنه لا بديل عن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T16:38+0000

2024-02-07T16:38+0000

2024-02-07T16:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في بروكسل، "في نهاية المطاف لا بديل عن تولي الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مستوى من الموارد يسمح لأوكرانيا بالحصول على المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والقدرات الأخرى التي تحتاج إليها".صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، يوم 17 يناير/ كانون الثاني الفائت، أن المجتمع الدولي دخل حقبة جديدة حيث اندلعت منافسة شرسة على زعامة وأحقية تحديد النظام العالمي.وجاءت تصريحات سوليفان خلال حديثه في منتدى "دافوس" قارن فيه الوضع قبل سنوات ما قبل الحرب، لكنه وعد بأن الولايات المتحدة، على عكس الثلاثينيات، لن تدخل في عزلة ذاتية وستضمن عدم تكرار التاريخ نفسه.وفقاً لسوليفان، تقوم الولايات المتحدة بتعبئة العالم لصد "العدوان الصارخ"، وانتهاج "دبلوماسية مكثفة ونشطة لإدارة أهم علاقاتنا"، و"الاستثمار في مصادر القوة، قوتنا وحلفاؤها، وعدم التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي، بل تكييفه مع تحديات اليوم والغد".وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي آماله بشأن المستقبل، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات، بما فيها "المنافسة الاستراتيجية في عصر الاعتماد المتبادل". سوليفان: رؤيتنا لليوم التالي للحرب على غزة تشمل إقامة دولة للفلسطينيين

https://sputnikarabic.ae/20240207/الدفاع-الألمانية-وصلنا-إلى-أقصى-حد-ممكن-لتوريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085848200.html

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