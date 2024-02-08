https://sputnikarabic.ae/20240208/أطول-جسر-في-العالم-1085870955.html

أطول جسر في العالم

أطول جسر في العالم

أطول الجسور في العالم ليست مجرد هياكل تربط "النقطة أ" بـ"النقطة ب"، ولكنها روائع تصميمية حقيقية، غالبًا ما يذهلون ليس فقط بحجمهم، ولكن أيضًا بمظهرهم، ليصبحوا... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T12:47+0000

2024-02-08T12:47+0000

2024-02-08T12:47+0000

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سنتحدث في هذا المقال عن 10 من أكبر الجسور في العالم، التي تستخدم بشكل كبير لحركة السيارات والآليات الأخرى.تتنافس الدول لمعرفة التقنيات التي تستخدمها في بناء الجسور والهياكل المدعومة بالكابلات لمعرفة من يمكنه بناء أطول جسر في العالم. مواد جديدة وكمية هائلة من الموارد وجهود بشرية لا تصدق، كل ذلك من أجل تسريع الحركة وربط المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا وتحسين حياة الناس بشكل عام.أطول 10 جسور في العالم1- جسر دانينغ – كونشان، الصين ( الطول 164.8 كم)يمتد بين شنغهاي ونانجينغ، ليمتد الجسر تقريبًا بالتوازي مع نهر اليانغتسي على مسافة 8-80 كم جنوبًا. ومن الغرب إلى الشرق، يمر عبر الضواحي الشمالية للمناطق المأهولة بالسكان في دانيانغ وتشانغتشو ووشى وسوتشو وكونشان.يمتد الجسر الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات على المياه المفتوحة عبر بحيرة يانغتشنغ في سوتشو. تم الانتهاء من البناء في عام 2010، وتم تشغيل الجسر في عام 2011. استغرقت عملية البناء 4 سنوات وتطلبت مشاركة 10 آلاف عامل. وأنفقت السلطات ومستثمرو القطاع الخاص 8.5 مليار دولار على كل شيء.لم يكن بناء جسر دانيانغ-كونشان العظيم مهمة سهلة، ولكونه مشروعًا ضخمًا، كان من المتوقع أن يحدث طفرة في البنية التحتية للاتصالات في البلاد.وقد عززت الصين قدراتها الصناعية منذ أوائل عام 2000، من خلال خطط لبناء عدة جسور طويلة. ولتحقيق هذا الطموح، كان من الضروري بناء أطول جسر في آسيا.ومع بناء جسر دانيانغ-كونشان العظيم، تغلبت الصين بسهولة على التحديات التي واجهتها في نظام النقل العام والصناعي الضخم لديها. يلعب هذا الجسر دورًا رئيسيًا في ربط المراكز الصناعية الشهيرة في البلاد.2- جسر تشانغهاي-جيانغ جيانغ، الصين ( الطول 157.3 كم)يقع ثاني أطول هيكل مرتفع، وهو أيضًا جسر للسكك الحديدية، في تايوان وهو جزء من السكك الحديدية التايوانية عالية السرعة. حقيقة مثيرة للاهتمام، إنه تم بناء هذه السكة الحديدية ( السريعة) بالإضافة إلى السكة العادية، ومحطاتها بعيدة بعض الشيء عن محطات السكة الحديد العادية. ومن أجل إيصال الركاب إلى المنصات، اضطرت إدارة الطرق السريعة إلى إطلاق حافلات خاصة.وفي تايوان، كان بناء الجسر إجباريا، حيث هناك حاجة إلى مثل هذا المرفق ليس بحيث يمتد خط الطريق السريع عبر البحيرات والأنهار، ولكن لتقليل المخاطر المحتملة من النشاط الزلزالي. في كثير من الأحيان تحدث الزلازل في هذه المناطق، مما يؤدي إلى تدمير جسر السكك الحديدية العادية. تم إنشاء الجسر باستخدام تقنيات مضادة للزلازل، والتي أظهرت أفضل أداء لها منذ عام 2004 (وهذا هو الوقت الذي تم فيه افتتاح هذا القسم).3- جسر تيانجين، الصين (الطول 113.7 كم)مثل أطول جسر في العالم، يعد هذا الجسر أيضًا جزءًا من خط السكة الحديد عالي السرعة من بكين إلى شنغهاي. ويعتبر أيضًا طويلًا جدًا. تم تصميم هذا القسم للسماح للقطارات عالية السرعة بعبور العديد من العوائق المائية. هناك العديد من روافد نهر هيخه في منطقة تيانجين، والتي كانت تتداخل في السابق مع اتصالات السكك الحديدية العادية.تم بناء الجسر بسرعة لا تصدق، في عامين. في عام 2010، تم الانتهاء من البناء، على الرغم من أنه بدأ في عام 2008. وفي عام 2011، تم افتتاح المبنى، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف حركة المرور هنا. بالإضافة إلى العوائق النهرية، يمر هذا الجزء من الطريق السريع أيضًا عبر منطقتي Wuqing وXiqing Tianjin المكتظتين بالسكان، أو بالأحرى فوقهما. كان البناء سيتطلب إزالة المناطق السكنية لو كانت التكنولوجيا تقليدية.4- جسر تشاندي، الصين ( الطول 105.8كم)يعد هذا العملاق أيضًا جزءًا لائقًا من السكك الحديدية عالية السرعة في الصين، والتي تؤدي من بكين إلى شنغهاي. وهو أقل شهرة من الجسور العملاقة الأخرى. ومع ذلك، ليس سرا أنه يقف على 3092 عمودا ضخما وتقع في منطقة جبلية خلابة في الصين. في المجمل، يحتوي الهيكل على 3069 امتدادًا من مختلف الأنواع، وأكبر امتداد يبلغ 128 مترًا. ومن أجل منع تدمير الدعامات الضخمة، تم تصميمه باستخدام تقنيات مضادة للزلازل.5- جسر وينان وي الكبير، الصين (79.7 كم)نهر وي ليس مشهورًا جدًا، كما أنه ليس الأكبر في الصين، لكنه أصبح عائقًا أمام حركة السكك الحديدية إلى شنغهاي من بكين. تعبر هذه السكة الحديد النهر مرتين، حيث يتعرج النهر.هذا العملاق هو جزء من خط سكة حديد تشنغتشو السريع. يربط الطريق بين مدينتي تشنغتشو وشيان باتصال مباشر عالي السرعة. وهو أمر ليس من غير المألوف على الإطلاق في جمهورية الصين الشعبية.وعمل أكثر من 10 آلاف عامل في بناء الطريق السريع. كما تم خلال البناء أيضًا استخدام 2,300,000 متر مكعب من الخرسانة و45,000 طن من الفولاذ.6- جسر هونغ كونغ-تشوهاي- ماكاو، الصين ( 55 كم)يعد واحدا من أطول الجسور في العالم فوق الماء. فهو يربط بين هونغ كونغ وماكاو وتشوهاي. ومن أغلى المشاريع. وبلغت الاستثمارات فيه نحو 20 مليار دولار، وشاركت في بنائه حكومات الصين وقوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو ماليا. هذا التصميم غير متجانس. على طوله، يمكن أن يكون مسار الجسر نفقًا أو سطحيًا أو حتى تحت الماء.يحتوي الجزء الرئيسي من الطريق على طريق مزدوج مكون من ثلاثة حارات. ويحتوي على نفق تحت الماء وثلاثة أقسام مرتفعة عن سطح الماء (كل هذا تم تصميمه بحيث لا يشكل عائقاً أمام الملاحة). تم تحديد العمر التشغيلي التقريبي لهياكل الجسور والأنفاق بـ 120 عامًا.7- جسر بانج نا، تايلاند ( 54 كم)حتى عام 2008، كان هذا الطريق السريع يعتبر أطول جسر في العالم، حتى تم إنشاء مرافق أطول.وفي الواقع فإن هذا الطريق السريع هو "طابق ثاني" فوق طريق سريع آخر في بانكوك، عاصمة تايلاند. وللهروب من الاختناقات المرورية التي لا نهاية لها، قررت الحكومة بناء طريق سريع إضافي مكون من ستة حارات. تم بناؤه في 5 سنوات. وبلغت تكلفة البناء حوالي مليار دولار. الآن تتم حركة السيارات على مستويين مما أدى إلى حل مشكلة المرور.8- جسر بكين الكبير، الصين (48 كم)يعد هذا الجسر أيضًا جزءًا من خط السكة الحديد الطويل بين بكين وشانغهاي. وهي مصممة للقطارات العالية السرعة. يمكن عبور الجسر بأكمله خلال 5-10 دقائق، والفاصل الزمني بين حركات القطارات هو 5 دقائق فقط. في الواقع، هذا المسار يشبه المترو الأرضي العادي (وإن كان عالي السرعة).9- نظام مترو مانيلا سكايواي، الفلبين (39 كم)يعد مترو مانيلا سكايواي، المعروف باسم نظام مترو مانيلا سكايواي (MMSS)، بمثابة الطريق السريع الرئيسي في مترو مانيلا، الفلبين. يسهل هذا الطريق السريع المرتفع، الذي يمتد لمسافة 39.2 كيلومترًا تقريبًا، الاتصالات الحيوية بين طريقي شمال وجنوب لوزون السريعين، مع إمكانية الوصول إلى مطار نينوي أكينو الدولي عبر طريق NAIA السريع.10- جسر مترو ووهان، الصين ( 37 كم)ويربط جسر المترو مدينة ووهان الصينية الضخمة (10.6 مليون نسمة) ببعضها بعضا. وكانت ووهان، الواقعة في مقاطعة هوبي ذات الكثافة السكانية العالية، المدينة الخامسة فقط في الصين التي قامت ببناء خط مترو أنفاق.تم بناء الجسر في عام 2009 (تم الانتهاء من الخط الأول في عام 2004)، ونظرًا لموقع المدينة على طول نهري اليانغتسي ووهان، فإنه يمتد على كمية هائلة من المياه. تعد ووهان مركزًا رئيسيًا للنقل في الصين وكانت عاصمة البلاد أثناء الغزو الياباني.

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