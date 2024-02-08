https://sputnikarabic.ae/20240208/البنتاغون-استقالة-زالوجني-لن-تؤثر-على-دعم-الولايات-المتحدة-لأوكرانيا-1085887641.html
البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم يتثنى له حتى الآن التحدث مع القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T22:01+0000
2024-02-08T22:01+0000
2024-02-08T22:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3343ed10b2803b9838b6189ebc6a5c64.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، ردا على سؤال عما إذا كان رئيس البنتاغون قد تحدث مع سيرسكي بعد تعيينه قائدا للقوات المسلحة الأوكرانية: "الوزير أوستن لم يتحدث مع هذا الشخص".وأحال رايدر جميع الأسئلة المتعلقة بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف، لكنه أضاف أن التغييرات في القيادة العسكرية لأوكرانيا لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه. وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين سيرسكي قائدا جديدا للقوات الأوكرانية خلفا لزالوجني.
https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_02b64578e9e652573d974243c6c022d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم يتثنى له حتى الآن التحدث مع القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعد استقالة فاليري زالوجني، لكن هذه التغييرات لن تؤثر على دعم واشنطن لكييف.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال رايدر، ردا على سؤال عما إذا كان رئيس البنتاغون قد تحدث مع سيرسكي بعد تعيينه قائدا للقوات المسلحة الأوكرانية: "الوزير أوستن لم يتحدث مع هذا الشخص".
وأحال رايدر جميع الأسئلة المتعلقة بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية
إلى كييف، لكنه أضاف أن التغييرات في القيادة العسكرية لأوكرانيا لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه. وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين سيرسكي قائدا جديدا للقوات الأوكرانية خلفا لزالوجني.