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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/البنتاغون-استقالة-زالوجني-لن-تؤثر-على-دعم-الولايات-المتحدة-لأوكرانيا-1085887641.html
البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم يتثنى له حتى الآن التحدث مع القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T22:01+0000
2024-02-08T22:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، ردا على سؤال عما إذا كان رئيس البنتاغون قد تحدث مع سيرسكي بعد تعيينه قائدا للقوات المسلحة الأوكرانية: "الوزير أوستن لم يتحدث مع هذا الشخص".وأحال رايدر جميع الأسئلة المتعلقة بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف، لكنه أضاف أن التغييرات في القيادة العسكرية لأوكرانيا لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه. وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين سيرسكي قائدا جديدا للقوات الأوكرانية خلفا لزالوجني.
https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون: استقالة زالوجني لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا

22:01 GMT 08.02.2024
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AP Photo
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صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم يتثنى له حتى الآن التحدث مع القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعد استقالة فاليري زالوجني، لكن هذه التغييرات لن تؤثر على دعم واشنطن لكييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، ردا على سؤال عما إذا كان رئيس البنتاغون قد تحدث مع سيرسكي بعد تعيينه قائدا للقوات المسلحة الأوكرانية: "الوزير أوستن لم يتحدث مع هذا الشخص".
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
16:46 GMT
وأحال رايدر جميع الأسئلة المتعلقة بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف، لكنه أضاف أن التغييرات في القيادة العسكرية لأوكرانيا لن تؤثر على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه. وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين سيرسكي قائدا جديدا للقوات الأوكرانية خلفا لزالوجني.
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