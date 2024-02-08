https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه عيّن ألكسندر سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T16:46+0000
2024-02-08T16:46+0000
2024-02-08T16:53+0000
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وأضاف زيلينسكي: "التقيت بالجنرال فاليري زالوجني. وشكرته على الدفاع عن أوكرانيا لمدة عامين. وناقشنا نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية. وناقشنا أيضًا من يمكن أن يكون في القيادة المحدثة للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يفكر في استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مؤكدًا بذلك الشائعات المحتملة حول استقالة زالوجني، التي بدأت تنتشر أخبارها منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240208/مسؤولون-أمريكيون-يعترفون-بأن-إيل-76-أسقطها-صاروخ-باتريوت-1085883981.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
16:46 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 08.02.2024)
يتبع
صرّح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه عيّن ألكسندر سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي: "التقيت بالجنرال فاليري زالوجني. وشكرته على الدفاع عن أوكرانيا لمدة عامين. وناقشنا نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية. وناقشنا أيضًا من يمكن أن يكون في القيادة المحدثة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إنه يفكر في استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مؤكدًا بذلك الشائعات المحتملة حول استقالة زالوجني، التي بدأت تنتشر أخبارها منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.