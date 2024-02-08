https://sputnikarabic.ae/20240208/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تدعم-أي-عملية-إسرائيلية-في-رفح-1085885433.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم أي عملية إسرائيلية في رفح

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم أي عملية إسرائيلية في رفح

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T18:55+0000

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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعم تنفيذ إسرائيل لأي عملية إسرائيلية في رفح، جنوبي قطاع غزة.وتابع: "تنفيذ مثل هذه العملية الآن دون تخطيط وتفكير في منطقة يوجد فيها مليون شخص سيكون بمثابة كارثة"، مضيفًا: "الولايات المتحدة لم ترَ دليلاً على التخطيط الجاد فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المقترحة في رفح".وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "أي تحرك من إسرائيل، لتوسيع عمليتها البرية في غزة، لتشمل مدينة رفح المكتظة جنوبي القطاع، قد يفضي إلى جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن".ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، عن المتحدث باسم المكتب، ينس لاركيه، قوله إنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد قال الاثنين الماضي، إن "الكتيبة الأخيرة لخان يونس سيتم القضاء عليها قريبًا"، مضيفا أن "الهدف القادم في الحرب هو رفح"، مشيرًا إلى أن "قيادة حماس والسنوار في حالة فرار".

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