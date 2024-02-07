https://sputnikarabic.ae/20240207/قناة-إسرائيلية-بايدن-قلق-من-وجود-12-مليون-فلسطيني-في-مدينة-رفح-وحدها-1085850403.html

قناة إسرائيلية: بايدن قلق من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها

قناة إسرائيلية: بايدن قلق من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن قلقه من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T15:58+0000

2024-02-07T15:58+0000

2024-02-07T15:58+0000

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وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد نقل لبنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المشترك، في وقت سابق اليوم، تخوف بايدن من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعرب عن انزعاجه أو عدم تفهمه كيف يمكن إجلاء أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من مدينة رفح وحدها في حال قيام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على المدينة التي تقع بالقرب من الحدود المصرية.وفي سياق متصل، قدمت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل".وحسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء، ونشرتها وسائل إعلام، فإن "المرحلة الأولى مدتها 45 يوما تشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين"، كما تشمل هذه المرحلة "البدء بمباحثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء التام".أما المرحلة الثالثة المقترحة مدتها 45 يوما أيضا، تشمل تبادل الجثث والرفات بين الجانبين، وفقا للوثيقة.وكانت حركة "حماس" قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240207/نتنياهو-يوافق-على-مقترح-قطر-بوقف-القتال-في-أوقات-محددة-من-الصفقة-المقترحة-1085842940.html

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