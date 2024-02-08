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https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تستخدم-معدات-كانت-في-المتحف-1085870145.html
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
تم رصد مركبة "بي إم بي-2" غير عادية وتالفة لدى القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس القتالي. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:18+0000
2024-02-08T12:18+0000
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه يمكن أن نرى على جانبها الأيمن النقش: "قطعة متحفية".واستخدمت القوات الأوكرانية في السابق، أكثر من مرة، معروضات المتحف للقتال.وتشمل هذه الأسلحة قذائف الهاون الثقيلة من طراز "إم-240" المعروضة في العاصمة الأوكرانية، والتي تم إصلاحها لتصبح في حالة استعداد للقتال. وشاركت في المعارك لبعض الوقت حتى تم تدميرها بواسطة الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في مايو/أيار من العام الماضي.كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام مدافع من الحرب الوطنية العظمى، والمدفع السوفيتي الذاتي الحركة "أ إس أو-85" والدبابة الألمانية "تي-5" كطعم للأسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محورين-مهمين-1085866672.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف

12:18 GMT 08.02.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالقوات المسلحة الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
تم رصد مركبة "بي إم بي-2" غير عادية وتالفة لدى القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس القتالي.
وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه يمكن أن نرى على جانبها الأيمن النقش: "قطعة متحفية".
واستخدمت القوات الأوكرانية في السابق، أكثر من مرة، معروضات المتحف للقتال.
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محورين مهمين
10:56 GMT
وتشمل هذه الأسلحة قذائف الهاون الثقيلة من طراز "إم-240" المعروضة في العاصمة الأوكرانية، والتي تم إصلاحها لتصبح في حالة استعداد للقتال. وشاركت في المعارك لبعض الوقت حتى تم تدميرها بواسطة الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في مايو/أيار من العام الماضي.
كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام مدافع من الحرب الوطنية العظمى، والمدفع السوفيتي الذاتي الحركة "أ إس أو-85" والدبابة الألمانية "تي-5" كطعم للأسلحة الروسية.
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