https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الأوكرانية-تستخدم-معدات-كانت-في-المتحف-1085870145.html
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
تم رصد مركبة "بي إم بي-2" غير عادية وتالفة لدى القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس القتالي. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:18+0000
2024-02-08T12:18+0000
2024-02-08T12:18+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/08/1085869982_0:9:2201:1247_1920x0_80_0_0_0719c1cc7d41e4dc7b6061a6c5045f4a.jpg
وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه يمكن أن نرى على جانبها الأيمن النقش: "قطعة متحفية".واستخدمت القوات الأوكرانية في السابق، أكثر من مرة، معروضات المتحف للقتال.وتشمل هذه الأسلحة قذائف الهاون الثقيلة من طراز "إم-240" المعروضة في العاصمة الأوكرانية، والتي تم إصلاحها لتصبح في حالة استعداد للقتال. وشاركت في المعارك لبعض الوقت حتى تم تدميرها بواسطة الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في مايو/أيار من العام الماضي.كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام مدافع من الحرب الوطنية العظمى، والمدفع السوفيتي الذاتي الحركة "أ إس أو-85" والدبابة الألمانية "تي-5" كطعم للأسلحة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240208/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محورين-مهمين-1085866672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/08/1085869982_264:0:1936:1254_1920x0_80_0_0_ae352e7a8690f83fcd339cd50917f2ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستخدم معدات كانت في المتحف
تم رصد مركبة "بي إم بي-2" غير عادية وتالفة لدى القوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس القتالي.
وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه يمكن أن نرى على جانبها الأيمن النقش: "قطعة متحفية".
واستخدمت القوات الأوكرانية في السابق، أكثر من مرة، معروضات المتحف للقتال.
وتشمل هذه الأسلحة قذائف الهاون الثقيلة من طراز "إم-240" المعروضة في العاصمة الأوكرانية، والتي تم إصلاحها لتصبح في حالة استعداد للقتال. وشاركت في المعارك لبعض الوقت حتى تم تدميرها بواسطة الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" في مايو/أيار من العام الماضي.
كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام مدافع من الحرب الوطنية العظمى
، والمدفع السوفيتي الذاتي الحركة "أ إس أو-85" والدبابة الألمانية "تي-5" كطعم للأسلحة الروسية.