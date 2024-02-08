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https://sputnikarabic.ae/20240208/بعد-خطوة-مماثلة-مع-مصر-الصومال-يبحث-تعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-تركيا-1085883568.html
بعد خطوة مماثلة مع مصر.. الصومال يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا
بعد خطوة مماثلة مع مصر.. الصومال يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا
يقوم وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بزيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي، يشار غولر. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T15:53+0000
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وبحث الوزيران تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خلال اجتماعات ثنائية مغلقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.كما أشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الصناعات الدفاعية في الصومال.وتأتي مساعي الصومال لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا، بعد إعلان مصر تعزيز تعاونها الدفاعي مع الصومال، الشهر الماضي، خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة"، مضيفا: "فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، فلن نسمح بتهديد أمن إخواننا، واتفاق أديس أبابا مع الإقليم مرفوض من الجميع".وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت أديس أبابا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، ورقم 142 بين أضخم 145 جيشًا في العالم.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار تركيا اليوم

بعد خطوة مماثلة مع مصر.. الصومال يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا

15:53 GMT 08.02.2024
© AFP 2023الجيش الصومالي
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023
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يقوم وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بزيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها نظيره التركي، يشار غولر.
وبحث الوزيران تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خلال اجتماعات ثنائية مغلقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
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كما أشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الصناعات الدفاعية في الصومال.
وتأتي مساعي الصومال لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا، بعد إعلان مصر تعزيز تعاونها الدفاعي مع الصومال، الشهر الماضي، خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة"، مضيفا: "فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، فلن نسمح بتهديد أمن إخواننا، واتفاق أديس أبابا مع الإقليم مرفوض من الجميع".
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وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت أديس أبابا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، ورقم 142 بين أضخم 145 جيشًا في العالم.
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