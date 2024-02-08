عربي
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240208/تركيا-والصومال-توقعان-اتفاقية-إطارية-للتعاون-الدفاعي-ومكافحة-الإرهاب--1085888161.html
تركيا والصومال توقعان اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب
تركيا والصومال توقعان اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب
وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، أمس الخميس، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب، خلال اجتماع عقده... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:10+0000
2024-02-08T23:10+0000
الصومال
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080033242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9451f1e4f5dc40d658806469a3dd1142.jpg
أنطاكيا – سبوتنيك. وأعرب وزير الدفاع التركي غولر في تصريحات له عقب الاجتماع "عن ثقته بأن الاتفاق الإطاري للتعاون الدفاعي والاقتصادي الذي تم توقيعه سيسهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل أكبر".وأوضح: "بحثنا خلال الاجتماع قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، وأكدنا تصميمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا العسكري الثنائي".من جانبه نوه وزير الدفاع الصومالي محمد نور إلى "أن الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعها البلدين، تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري".وأعرب عن اعتقاده بأن "الاتفاقية سيكون لها إسهامات كبيرة في الصومال".وتأتي زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة في أعقاب تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا إثر اتفاق وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، في الأول من كانون الثاني\ يناير الماضي يمنحها امتيازات في البحر الأحمر، حيث ترفضه مقديشو وتعتبره انتهاكا لسيادتها.وتقوم أنقرة بتدريب جنود صوماليين منذ عام 2017، في القاعدة العسكرية التي أنشأتها بمقديشو وفي تركيا، في نطاق الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين.هذا وقدمت الحكومة التركية منحة مالية للصومال بقيمة 30 مليون دولاراً، بموجب اتفاقية دولية مع مقديشو، لم يُعلن عن كامل بنودها.
https://sputnikarabic.ae/20240208/آبي-أحمد-آلاف-الإثيوبيين-فقدوا-أرواحهم-من-أجل-الصومال-1085884659.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080033242_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_77dce80a5dd7f22c3228a5b3a474f8ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصومال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا والصومال توقعان اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب

23:10 GMT 08.02.2024
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTوزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الدفاع التركي يشار غولر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
تابعنا عبر
وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، أمس الخميس، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب، خلال اجتماع عقده الوزيرين في أنقرة، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.
أنطاكيا – سبوتنيك. وأعرب وزير الدفاع التركي غولر في تصريحات له عقب الاجتماع "عن ثقته بأن الاتفاق الإطاري للتعاون الدفاعي والاقتصادي الذي تم توقيعه سيسهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل أكبر".
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
آبي أحمد: آلاف الإثيوبيين فقدوا أرواحهم من أجل الصومال
17:38 GMT
وأوضح: "بحثنا خلال الاجتماع قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، وأكدنا تصميمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا العسكري الثنائي".
من جانبه نوه وزير الدفاع الصومالي محمد نور إلى "أن الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعها البلدين، تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الاتفاقية سيكون لها إسهامات كبيرة في الصومال".
وتأتي زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة في أعقاب تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا إثر اتفاق وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، في الأول من كانون الثاني\ يناير الماضي يمنحها امتيازات في البحر الأحمر، حيث ترفضه مقديشو وتعتبره انتهاكا لسيادتها.
وتقوم أنقرة بتدريب جنود صوماليين منذ عام 2017، في القاعدة العسكرية التي أنشأتها بمقديشو وفي تركيا، في نطاق الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين.
هذا وقدمت الحكومة التركية منحة مالية للصومال بقيمة 30 مليون دولاراً، بموجب اتفاقية دولية مع مقديشو، لم يُعلن عن كامل بنودها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMTИзраильские военные во время наземной операции внутри сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 14:49 GMTШтурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:25 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 فبراير, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала