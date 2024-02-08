https://sputnikarabic.ae/20240208/تركيا-والصومال-توقعان-اتفاقية-إطارية-للتعاون-الدفاعي-ومكافحة-الإرهاب--1085888161.html

تركيا والصومال توقعان اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب

تركيا والصومال توقعان اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب

وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، أمس الخميس، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب، خلال اجتماع عقده... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T23:10+0000

2024-02-08T23:10+0000

2024-02-08T23:10+0000

الصومال

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080033242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9451f1e4f5dc40d658806469a3dd1142.jpg

أنطاكيا – سبوتنيك. وأعرب وزير الدفاع التركي غولر في تصريحات له عقب الاجتماع "عن ثقته بأن الاتفاق الإطاري للتعاون الدفاعي والاقتصادي الذي تم توقيعه سيسهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل أكبر".وأوضح: "بحثنا خلال الاجتماع قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، وأكدنا تصميمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا العسكري الثنائي".من جانبه نوه وزير الدفاع الصومالي محمد نور إلى "أن الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعها البلدين، تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري".وأعرب عن اعتقاده بأن "الاتفاقية سيكون لها إسهامات كبيرة في الصومال".وتأتي زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة في أعقاب تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا إثر اتفاق وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، في الأول من كانون الثاني\ يناير الماضي يمنحها امتيازات في البحر الأحمر، حيث ترفضه مقديشو وتعتبره انتهاكا لسيادتها.وتقوم أنقرة بتدريب جنود صوماليين منذ عام 2017، في القاعدة العسكرية التي أنشأتها بمقديشو وفي تركيا، في نطاق الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين.هذا وقدمت الحكومة التركية منحة مالية للصومال بقيمة 30 مليون دولاراً، بموجب اتفاقية دولية مع مقديشو، لم يُعلن عن كامل بنودها.

https://sputnikarabic.ae/20240208/آبي-أحمد-آلاف-الإثيوبيين-فقدوا-أرواحهم-من-أجل-الصومال-1085884659.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن