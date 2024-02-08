https://sputnikarabic.ae/20240208/شهر-على-انطلاق-مهرجان-الشباب-العالمي-2024-روسيا-عاصمة-الشباب-1085875693.html
شهر على انطلاق مهرجان الشباب العالمي 2024... روسيا عاصمة الشباب
شهر على انطلاق مهرجان الشباب العالمي 2024... روسيا عاصمة الشباب
شهر واحد فقط على انطلاق أحد أهم المهرجانات في العالم، الذي سيجعل مدينة روسية ليست عاصمة للشباب في روسيا فقط، بل في العالم أجمع. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T13:21+0000
2024-02-08T13:21+0000
2024-02-08T13:24+0000
مهرجان الشباب العالمي – 2024
مهرجان الشباب العالمي
روسيا
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وستشهد مدينة سوتشي ومنطقة سيريوس الفيدرالية، مهرجان الشباب العالمي الذي سيبدأ في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار المقبل.وتم تشييد منصة مراقبة جديدة على ضفة نهر مزيمتا، وتم تجديد منطقة ترفيهية قريبة متكاملة في المنطقة.وطُليَت الجسور بألوان مميزة منها الأصفر والأخضر والوردي، وهي ألوان شعار مهرجان الشباب العالمي.وفي سوتشي، تمت إضاءة بعض الجسور بألوان العلم الروسي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بألوان الثلاثة ألوان الروسية، وفي حديقة فرونز توجد دمية "تشيبوراشكا" وهي تميمة المهرجان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مهرجان الشباب العالمي – 2024, مهرجان الشباب العالمي , روسيا
مهرجان الشباب العالمي – 2024, مهرجان الشباب العالمي , روسيا
شهر على انطلاق مهرجان الشباب العالمي 2024... روسيا عاصمة الشباب
13:21 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 13:24 GMT 08.02.2024)
شهر واحد فقط على انطلاق أحد أهم المهرجانات في العالم، الذي سيجعل مدينة روسية ليست عاصمة للشباب في روسيا فقط، بل في العالم أجمع.
وستشهد مدينة سوتشي ومنطقة سيريوس الفيدرالية، مهرجان الشباب العالمي الذي سيبدأ في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار المقبل.
وتستعد المدينة على قدم وساق بجميع كوادرها لاستقبال الحدث الدولي، وسيتم افتتاح ممرات جديدة للمشاة في شهر مارس قرب المراكز التعليمية في إقليم سيريوس الفيدرالي، والذي سيربط بين الجادة الأولمبية وجسر البحر.
وتم تشييد منصة مراقبة جديدة على ضفة نهر مزيمتا، وتم تجديد منطقة ترفيهية قريبة متكاملة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز البنية التحتية من ممرات مشاة وطرقات وفتح طريق يربط المنطقة القريبة من الميناء البحري والجسر، كما تم إضاءة الشوارع الرئيسية بشكل كامل.
ويلاحظ أي زائر لمدينة سوتشي أو سيريوس حتى قبل بدء المهرجان، بأن المنطقة ستشهد حدثًا عظيمًا في وقت قريب، حيث يتم عرض العديد من الأشياء المرتبطة بالمهرجان في المدينة.
وطُليَت الجسور بألوان مميزة منها الأصفر والأخضر والوردي، وهي ألوان شعار مهرجان الشباب العالمي.
وفي سوتشي، تمت إضاءة بعض الجسور بألوان العلم الروسي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بألوان الثلاثة ألوان الروسية، وفي حديقة فرونز توجد دمية "تشيبوراشكا" وهي تميمة المهرجان.