https://sputnikarabic.ae/20240208/ما-هي-القدرات-العسكرية-للصومال؟-1085871619.html
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟
تعهد الصومال بالدفاع عن وحدته وسيادته إثر توقيع اتفاقية بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا، تسمح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:37+0000
2024-02-08T12:37+0000
2024-02-08T12:37+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الصومال
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/08/1085871290_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_81354af429b3902d4f1722cd47ec7d45.png
ويعاني الصومال من صراع داخلي مع الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسبب في إضعاف جيشه، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/08/1085871290_0:0:1057:793_1920x0_80_0_0_ba661f14ea12012b5b6baf08c217d95d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, الصومال, инфографика
انفوجرافيك, الصومال, инфографика
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟
تعهد الصومال بالدفاع عن وحدته وسيادته إثر توقيع اتفاقية بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا، تسمح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى مقديشو.
ويعاني الصومال من صراع داخلي مع الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسبب في إضعاف جيشه، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024.