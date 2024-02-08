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https://sputnikarabic.ae/20240208/ما-هي-القدرات-العسكرية-للصومال؟-1085871619.html
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟
تعهد الصومال بالدفاع عن وحدته وسيادته إثر توقيع اتفاقية بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا، تسمح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:37+0000
2024-02-08T12:37+0000
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ويعاني الصومال من صراع داخلي مع الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسبب في إضعاف جيشه، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024.
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انفوجرافيك, الصومال, инфографика
انفوجرافيك, الصومال, инфографика

ما هي القدرات العسكرية للصومال؟

12:37 GMT 08.02.2024
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تعهد الصومال بالدفاع عن وحدته وسيادته إثر توقيع اتفاقية بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا، تسمح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى مقديشو.
ويعاني الصومال من صراع داخلي مع الإقليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسبب في إضعاف جيشه، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2024.
ما هي القدرات العسكرية للصومال؟ - سبوتنيك عربي
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