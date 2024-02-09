https://sputnikarabic.ae/20240209/أمريكا-تحدد-موعد-تصنيف-أنصار-الله-كجماعة-إرهابية-حال-استمرار-هجماتها-على-السفن-1085926057.html

أمريكا تحدد موعد تصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية حال استمرار هجماتها على السفن

أمريكا تحدد موعد تصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية حال استمرار هجماتها على السفن

حددت أمريكا موعدًا لتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كـ"جماعة إرهابية"، ردًا على هجماتها المستمرة على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T19:03+0000

2024-02-09T19:03+0000

2024-02-09T19:03+0000

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وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، إنه "سيدخل تصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية حيز التنفيذ، يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 فبراير/ شباط الجاري".وتابع فاجن أنه "من الممكن عادة النظر في ذلك القرار إذا أوقفت "أنصار الله" هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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