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الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات "أنصار الله" العسكرية
الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات "أنصار الله" العسكرية
صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تتمكن... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T12:59+0000
2024-02-08T12:59+0000
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ووفقا له، فإن تصاعد التوتر في البحر الأحمر كان إلى حد كبير نتيجة للتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية التي لم يتم حلها.وأضاف أيضا، أن "روسيا تدعو بشكل أساسي ومستمر إلى ضمان سلامة الشحن الدولي. ومع ذلك، فإن العملية العسكرية التي بدأها الأمريكيون، والتي أسفرت عن هجمات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أراضي اليمن، تؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسية تماما".وشدد كينشاك على أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر قد تلغي كل هذه التطورات الواعدة".وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.استقالة ضابط إسرائيلي بارز بعد إعلان مسؤوليته عن الفشل في "طوفان الأقصى"
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روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات "أنصار الله" العسكرية

12:59 GMT 08.02.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من تدمير الإمكانات العسكرية لجماعة "أنصار الله"، ولن تؤدي الهجمات على اليمن إلا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة ومشاكل في نقل البضائع البحرية العالمية.
ووفقا له، فإن تصاعد التوتر في البحر الأحمر كان إلى حد كبير نتيجة للتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية التي لم يتم حلها.
وأضاف أيضا، أن "روسيا تدعو بشكل أساسي ومستمر إلى ضمان سلامة الشحن الدولي. ومع ذلك، فإن العملية العسكرية التي بدأها الأمريكيون، والتي أسفرت عن هجمات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أراضي اليمن، تؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسية تماما".
وأشار إلى أنه "من غير المرجح أن يتمكن الأمريكيون من تدمير الإمكانات العسكرية لـ"أنصار الله"، لكنهم نجحوا بالفعل في إثارة المزيد من التوسع في منطقة القتال وزيادة كثافتهم مع كل العواقب السلبية المترتبة على ذلك، بما في ذلك على الملاحة البحرية العالمية".
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ووفقا له، فإن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن "لها تأثير سلبي على عملية حل الأزمة في هذا البلد". وأشار إلى أنه حتى وقت قريب كانت هناك اتصالات مغلقة بين السعودية وجماعة "أنصار الله" عبر وساطة عمان، أمكن على أثرها الاتفاق بشكل عام على مخطط للتسوية السياسية الشاملة.

وشدد كينشاك على أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر قد تلغي كل هذه التطورات الواعدة".
وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
استقالة ضابط إسرائيلي بارز بعد إعلان مسؤوليته عن الفشل في "طوفان الأقصى"
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