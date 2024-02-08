https://sputnikarabic.ae/20240208/الخارجية-الروسية-تستبعد-أن-تتمكن-أمريكا-من-تدمير-إمكانات-أنصار-الله-العسكرية-1085873170.html

الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات "أنصار الله" العسكرية

الخارجية الروسية تستبعد أن تتمكن أمريكا من تدمير إمكانات "أنصار الله" العسكرية

صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تتمكن... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T12:59+0000

2024-02-08T12:59+0000

2024-02-08T12:59+0000

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طوفان الأقصى

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ووفقا له، فإن تصاعد التوتر في البحر الأحمر كان إلى حد كبير نتيجة للتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة اليمنية التي لم يتم حلها.وأضاف أيضا، أن "روسيا تدعو بشكل أساسي ومستمر إلى ضمان سلامة الشحن الدولي. ومع ذلك، فإن العملية العسكرية التي بدأها الأمريكيون، والتي أسفرت عن هجمات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أراضي اليمن، تؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسية تماما".وشدد كينشاك على أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر قد تلغي كل هذه التطورات الواعدة".وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.استقالة ضابط إسرائيلي بارز بعد إعلان مسؤوليته عن الفشل في "طوفان الأقصى"

https://sputnikarabic.ae/20240208/تقرير-السعودية-تستضيف-قمة-عربية-حول-إصلاح-السلطة-الفلسطينية-في-اليوم-التالي-للحرب-1085866247.html

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روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى