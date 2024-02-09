إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الروسية أن يسقط ما يصل إلى ربع الثلوج الشهرية في موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وفقا للخبراء، يمكن أن يصل ارتفاع الانجرافات الثلجية في موسكو إلى 58 سم، وهو ما قد يحطم الأرقام القياسية السابقة. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك -- في عام 1999.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الثلوج الكثيفة التي كست العاصمة موسكو في اليومين الماضيين، والتي جلبها إعصار يُسمى "أولغا".
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يسيرن في حديقة ألكسندر أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
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فتيات يسيرن في حديقة ألكسندر أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikovaأشخاص يسيرون على الساحة الحمراء على خلفية المتجر الحكومي "غوم"، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
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© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
أشخاص يسيرون على الساحة الحمراء على خلفية المتجر الحكومي "غوم"، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع موسكو من الثلوج الكثيفة، روسيا 7 فبراير 2024
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عمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع موسكو من الثلوج الكثيفة، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورساعي خدمة توصيل الطعام "ياندكس" أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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ساعي خدمة توصيل الطعام "ياندكس" أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© AFP 2023 / Vera Savina سائح يسير في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج بكثافة، روسيا 7 فبراير 2024.
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© AFP 2023 / Vera Savina
سائح يسير في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج بكثافة، روسيا 7 فبراير 2024.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات تسير في أحد شوارع وسط موسكو أثناء الإعصار "أولغا"، روسيا 7 فبراير 2024
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سيارات تسير في أحد شوارع وسط موسكو أثناء الإعصار "أولغا"، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورفناء مزين تكريما للاحتفال بالعام الصيني الجديد في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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فناء مزين تكريما للاحتفال بالعام الصيني الجديد في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تمشي مع كلابها في حديقة ألكسندر بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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امرأة تمشي مع كلابها في حديقة ألكسندر بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورسياح يسيرون على طول الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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سياح يسيرون على طول الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالناس في ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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الناس في ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikovaشخص يعبر الشارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
شخص يعبر الشارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024