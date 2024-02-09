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https://sputnikarabic.ae/20240209/إعصار-أولغا-يضرب-العاصمة-الروسية-1085908944.html
إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية
إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية
إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية
2024-02-09T12:36+0000
2024-02-09T12:36+0000
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الثلوج الكثيفة التي كست العاصمة موسكو في اليومين الماضيين، والتي جلبها إعصار يُسمى "أولغا".
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إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية، موسكو، روسيا
إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية، موسكو، روسيا

إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية

12:36 GMT 09.02.2024
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الروسية أن يسقط ما يصل إلى ربع الثلوج الشهرية في موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وفقا للخبراء، يمكن أن يصل ارتفاع الانجرافات الثلجية في موسكو إلى 58 سم، وهو ما قد يحطم الأرقام القياسية السابقة. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك -- في عام 1999.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الثلوج الكثيفة التي كست العاصمة موسكو في اليومين الماضيين، والتي جلبها إعصار يُسمى "أولغا".
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يسيرن في حديقة ألكسندر أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
فتيات يسيرن في حديقة ألكسندر أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Maksim Blinov
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فتيات يسيرن في حديقة ألكسندر أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikovaأشخاص يسيرون على الساحة الحمراء على خلفية المتجر الحكومي "غوم"، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
أشخاص يسيرون على الساحة الحمراء على خلفية المتجر الحكومي غوم، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
أشخاص يسيرون على الساحة الحمراء على خلفية المتجر الحكومي "غوم"، أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع موسكو من الثلوج الكثيفة، روسيا 7 فبراير 2024
عمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع موسكو من الثلوج الكثيفة، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Alexey Maishev
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عمال النظافة يقومون بتنظيف شوارع موسكو من الثلوج الكثيفة، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورساعي خدمة توصيل الطعام "ياندكس" أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
ساعي خدمة توصيل الطعام ياندكس أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Alexey Maishev
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ساعي خدمة توصيل الطعام "ياندكس" أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© AFP 2023 / Vera Savina سائح يسير في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج بكثافة، روسيا 7 فبراير 2024.
سائح يسير في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج بكثافة، روسيا 7 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
5/11
© AFP 2023 / Vera Savina
سائح يسير في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج بكثافة، روسيا 7 فبراير 2024.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات تسير في أحد شوارع وسط موسكو أثناء الإعصار "أولغا"، روسيا 7 فبراير 2024
سيارات تسير في أحد شوارع وسط موسكو أثناء الإعصار أولغا، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Alexey Maishev
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سيارات تسير في أحد شوارع وسط موسكو أثناء الإعصار "أولغا"، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورفناء مزين تكريما للاحتفال بالعام الصيني الجديد في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
فناء مزين تكريما للاحتفال بالعام الصيني الجديد في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexey Maishev
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فناء مزين تكريما للاحتفال بالعام الصيني الجديد في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تمشي مع كلابها في حديقة ألكسندر بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
امرأة تمشي مع كلابها في حديقة ألكسندر بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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امرأة تمشي مع كلابها في حديقة ألكسندر بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورسياح يسيرون على طول الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
سياح يسيرون على طول الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Maksim Blinov
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سياح يسيرون على طول الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالناس في ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
الناس في ساحة مانيجنايا بالقرب من الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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الناس في ساحة "مانيجنايا" بالقرب من الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikovaشخص يعبر الشارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
شخص يعبر الشارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
شخص يعبر الشارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، روسيا 7 فبراير 2024
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