تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الثلوج الكثيفة التي كست العاصمة موسكو في اليومين الماضيين، والتي جلبها إعصار يُسمى "أولغا".

إعصار "أولغا" يضرب العاصمة الروسية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الروسية أن يسقط ما يصل إلى ربع الثلوج الشهرية في موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وفقا للخبراء، يمكن أن يصل ارتفاع الانجرافات الثلجية في موسكو إلى 58 سم، وهو ما قد يحطم الأرقام القياسية السابقة. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك -- في عام 1999.