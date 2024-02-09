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https://sputnikarabic.ae/20240209/ابتكار-سلاح-صيني-يعتمد-على-محرك-ستريلنغ--1085900957.html
ابتكار سلاح صيني يعتمد على محرك "ستيرلينغ"
ابتكار سلاح صيني يعتمد على محرك "ستيرلينغ"
تمكنت مجموعة من الباحثين الصينيين من ابتكار أول باعث عالي الطاقة للموجات الدقيقة (ميكروويف) يعتمد على محرك "ستيرلينغ"، ويمكن استخدامه كسلاح مضاد للطائرات من... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T09:45+0000
2024-02-09T09:53+0000
مجتمع
علوم
الصين
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ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الباعث الصيني العالي الطاقة ينتج مجالا مغناطيسيا قوته أربعة تسلا، وهو أقل بقليل من نصف قوة المجال المغناطيسي لمصادم الهادرونات الكبير وأقوى بـ 68 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض. أي يمكن استخدام هذا الجهاز للتشويش على الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية وحتى الأقمار الصناعية.ويذكر أن محرك ستيرلينغ، هو نوع من محركات الاحتراق الخارجي. ومبدأ عمله مبني على التسخين والتبريد الدوري للجزء العامل والحصول على الطاقة الناتجة عن تغير الضغط. وسمي المحرك نسبة للاسكتلندي "روبرت ستيرلينغ" (1790-1878)، الذي ابتكر نموذجا ديناميكيا حراريا لهذه المحركات.
https://sputnikarabic.ae/20240209/علماء-تمزق-خطير-يحدث-أسفل-المحيط-الهادئ-1085898596.html
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علوم, الصين, رصد عسكري
علوم, الصين, رصد عسكري

ابتكار سلاح صيني يعتمد على محرك "ستيرلينغ"

09:45 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 09.02.2024)
© unsplash/ Jack Bشعاع ليزر
شعاع ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© unsplash/ Jack B
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تمكنت مجموعة من الباحثين الصينيين من ابتكار أول باعث عالي الطاقة للموجات الدقيقة (ميكروويف) يعتمد على محرك "ستيرلينغ"، ويمكن استخدامه كسلاح مضاد للطائرات من دون طيار.
ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الباعث الصيني العالي الطاقة ينتج مجالا مغناطيسيا قوته أربعة تسلا، وهو أقل بقليل من نصف قوة المجال المغناطيسي لمصادم الهادرونات الكبير وأقوى بـ 68 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض. أي يمكن استخدام هذا الجهاز للتشويش على الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية وحتى الأقمار الصناعية.

وتشير الصحيفة إلى أن العلماء تمكنوا باستخدام أربعة محركات ستيرلينغ مدمجة وشريط مبتكر فائق التوصيل لتبريد مكونات المنتج، من تقليل استهلاك الطاقة "بنسبة 80 في المئة مقارنة بالتقنيات التقليدية"، وكذلك الحفاظ على التشغيل المستمر للجهاز لمدة أربع ساعات.

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09:11 GMT

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تقليل حجم الوحدة لضمان إمكانية توليد الإشعاع أثناء نقلها على الشاحنة. وأوضح شو سي، رئيس الفريق العلمي، أن جميع هذه الأجهزة حتى الآن "كانت ذات حجم كبير وتستهلك كمية هائلة من الطاقة".

ويذكر أن محرك ستيرلينغ، هو نوع من محركات الاحتراق الخارجي. ومبدأ عمله مبني على التسخين والتبريد الدوري للجزء العامل والحصول على الطاقة الناتجة عن تغير الضغط. وسمي المحرك نسبة للاسكتلندي "روبرت ستيرلينغ" (1790-1878)، الذي ابتكر نموذجا ديناميكيا حراريا لهذه المحركات.
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