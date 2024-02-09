https://sputnikarabic.ae/20240209/علماء-تمزق-خطير-يحدث-أسفل-المحيط-الهادئ-1085898596.html

علماء: تمزق خطير يحدث أسفل المحيط الهادئ

علماء: تمزق خطير يحدث أسفل المحيط الهادئ

توصلت دراسة جديدة إلى وجود أربع مناطق غربي المحيط الهادئ ليست ألواح صلبة، ولكنها تحتوي على العديد من التشققات وذات طبيعة هشة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T09:11+0000

2024-02-09T09:11+0000

2024-02-09T09:11+0000

مجتمع

علوم

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على الرغم من أنها النظرية السائدة الآن، إلا أن الطريق إلى القبول كان طويلًا ووعرًا بالنسبة لتكتونية الصفائح، التي تصف كيف تنزلق أجزاء كبيرة من قشرة الأرض، وتطحن، وترتفع، وتغرق ببطء شديد عبر عباءتها الطينية، وذلك وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت".ويضيف المؤلف الأول إركان غون، وهو أيضًا عالم أرض في جامعة تورنتو: "كنا نعلم أن التشوهات الجيولوجية مثل الصدوع تحدث في الأجزاء الداخلية من الصفائح القارية بعيدًا عن المحيطات، لكننا لم نكن نعرف أن الشيء نفسه كان يحدث لصفائح المحيط".على مدى عقود، كان العلماء يعيدون كتابة فهمهم لقاع البحر، لذا فإن هذه الدراسة الجديدة هي مجرد سلسلة متواصلة من جهودهم لرسم تضاريس المحيط الوعرة.في الخمسينيات من القرن الماضي، أظهر العمل الرائد لرسامة خرائط المحيطات ماري ثارب، لرسم خريطة لأجزاء كبيرة من قاع البحر باستخدام بيانات السونار من السفن الحربية أن أحواض المحيطات لم تكن على الإطلاق ذات أسطح مسطحة كما كان يشتبه العلماء.لكن بعيدًا عن حدود الصفائح هذه، في مركز الصفائح المحيطية، اعتقد العلماء أن أجزاء كبيرة من قشرة الأرض ظلت جامدة إلى حد ما أثناء انجرافها فوق الوشاح، ولم تتشوه مثل حواف الصفائح.ومن أجل ذلك، قام غون وبيسكليويك، وزملاؤهما بجمع البيانات الموجودة حول هضبتين محيطيتين تقعان بين اليابان وهاواي، يُطلق عليهما مرتفع شاتسكي وارتفاع هيس، وهضبة أونتونغ جافا، شمال جزر سليمان؛ وهضبة مانيهيكي، إلى الشمال الشرقي من فيجي وتونغا.ونظرًا للتحديات التي تواجه مسح قاع البحر، اقتصرت دراستهم على هذه الهضاب الأربع الواقعة غربي المحيط الهادئ والتي توافرت عنها بيانات.يقول غون: "كان يُعتقد أنه نظرًا لأن الهضاب تحت المحيط أكثر سمكًا، فيجب أن تكون أقوى". "لكن نماذجنا وبياناتنا الزلزالية تظهر أن الأمر في الواقع عكس ذلك: فالهضاب أضعف".ومع الاعتراف بأنهم قاموا بتحليل أربع هضاب فقط في المحيط الهادئ، يأمل الباحثون أن تحفز النتائج التي توصلوا إليها المزيد من الاستكشافات لرسم خريطة لقاع البحر.دراسة جديدة: ظاهرة كونية مثيرة يمكنها تدمير أشكال الحياة على الأرض

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