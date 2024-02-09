https://sputnikarabic.ae/20240209/اكتشاف-نوع-جديد-من-الحياة-في-أمعاء-الإنسان-1085904157.html
اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
اكتشف العلماء الأمريكيون والكنديون والإسبانيون، أثناء فك رموز جينومات البكتيريا في أمعاء الإنسان، فئة جديدة تمامًا من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات، والتي أطلق... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T10:34+0000
2024-02-09T10:34+0000
2024-02-09T10:34+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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هذه جسيمات شريطية متناظرة تتكون من جزيئات RNA الدائرية الملتوية التي يبلغ حجمها نحو 1000 نيوكليوتيدات.تعد الأوبليسكات أكثر تعقيدًا من أشباه الفيروسات - فهي أطول وتحتوي على رموز لبروتينات معينة تسمى أوبلين، وفي الوقت نفسه، فهي أبسط من الفيروسات، لأنها لا تملك جينات لتشكيل قذائف البروتين. الأوبلين تشغل أكثر من نصف جينوم الأوبليسك. ويعتقد أن هذه البروتينات المحددة تشارك في التكاثر.وبعد دراسة 5.4 مليون تسلسل جيني، حدد الباحثون ما يقرب من 30 ألف أوبليسك. وكانت موجودة بنسبة 7% من الميكروبيوم المعوي و50% في العينات من الفم. وكانت إحدى الأوبليسكات، التي يبلغ طولها 1137 نيوكليوتيدات، مرتبطة ببكتيريا معينة، هي Streptococcus sanguini، وهو ميكروب شائع يعيش في الفم.ومن غير المعروف كيف تؤثر الأوبليسكات على صحة الإنسان. ومن الناحية النظرية، يمكنها تغيير النشاط الجيني لمضيفاتها البكتيرية والتأثير على الجينات البشرية.
https://sputnikarabic.ae/20240207/علماء-روس-يدرسون-أنزيما-فريدا-لعلاج-الأمراض-الجينية-1085829655.html
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الصحة, علوم
اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
اكتشف العلماء الأمريكيون والكنديون والإسبانيون، أثناء فك رموز جينومات البكتيريا في أمعاء الإنسان، فئة جديدة تمامًا من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات، والتي أطلق عليها اسم "أوبليسك".
هذه جسيمات شريطية متناظرة تتكون من جزيئات RNA الدائرية الملتوية التي يبلغ حجمها نحو 1000 نيوكليوتيدات.
تعد الأوبليسكات أكثر تعقيدًا من أشباه الفيروسات - فهي أطول وتحتوي على رموز لبروتينات معينة تسمى أوبلين، وفي الوقت نفسه، فهي أبسط من الفيروسات، لأنها لا تملك جينات لتشكيل قذائف البروتين. الأوبلين تشغل أكثر من نصف جينوم الأوبليسك. ويعتقد أن هذه البروتينات المحددة تشارك في التكاثر.
وبعد دراسة 5.4 مليون تسلسل جيني، حدد الباحثون ما يقرب من 30 ألف أوبليسك. وكانت موجودة بنسبة 7% من الميكروبيوم المعوي و50% في العينات من الفم. وكانت إحدى الأوبليسكات، التي يبلغ طولها 1137 نيوكليوتيدات، مرتبطة ببكتيريا معينة، هي Streptococcus sanguini، وهو ميكروب شائع يعيش في الفم.
ومن غير المعروف كيف تؤثر الأوبليسكات على صحة الإنسان. ومن الناحية النظرية، يمكنها تغيير النشاط الجيني لمضيفاتها البكتيرية والتأثير على الجينات البشرية.