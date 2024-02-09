عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240209/اكتشاف-نوع-جديد-من-الحياة-في-أمعاء-الإنسان-1085904157.html
اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان
اكتشف العلماء الأمريكيون والكنديون والإسبانيون، أثناء فك رموز جينومات البكتيريا في أمعاء الإنسان، فئة جديدة تمامًا من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات، والتي أطلق... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T10:34+0000
2024-02-09T10:34+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081500112_0:749:2048:1901_1920x0_80_0_0_110118588f3a20b7312c7c2ec47270cf.jpg
هذه جسيمات شريطية متناظرة تتكون من جزيئات RNA الدائرية الملتوية التي يبلغ حجمها نحو 1000 نيوكليوتيدات.تعد الأوبليسكات أكثر تعقيدًا من أشباه الفيروسات - فهي أطول وتحتوي على رموز لبروتينات معينة تسمى أوبلين، وفي الوقت نفسه، فهي أبسط من الفيروسات، لأنها لا تملك جينات لتشكيل قذائف البروتين. الأوبلين تشغل أكثر من نصف جينوم الأوبليسك. ويعتقد أن هذه البروتينات المحددة تشارك في التكاثر.وبعد دراسة 5.4 مليون تسلسل جيني، حدد الباحثون ما يقرب من 30 ألف أوبليسك. وكانت موجودة بنسبة 7% من الميكروبيوم المعوي و50% في العينات من الفم. وكانت إحدى الأوبليسكات، التي يبلغ طولها 1137 نيوكليوتيدات، مرتبطة ببكتيريا معينة، هي Streptococcus sanguini، وهو ميكروب شائع يعيش في الفم.ومن غير المعروف كيف تؤثر الأوبليسكات على صحة الإنسان. ومن الناحية النظرية، يمكنها تغيير النشاط الجيني لمضيفاتها البكتيرية والتأثير على الجينات البشرية.
https://sputnikarabic.ae/20240207/علماء-روس-يدرسون-أنزيما-فريدا-لعلاج-الأمراض-الجينية-1085829655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081500112_0:557:2048:2093_1920x0_80_0_0_8dbacdae37231202bb59d0093025f3f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

اكتشاف نوع جديد من الحياة في أمعاء الإنسان

10:34 GMT 09.02.2024
© Photo / unsplash/ CDCبكتيريا آكلة اللحم
بكتيريا آكلة اللحم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Photo / unsplash/ CDC
تابعنا عبر
اكتشف العلماء الأمريكيون والكنديون والإسبانيون، أثناء فك رموز جينومات البكتيريا في أمعاء الإنسان، فئة جديدة تمامًا من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات، والتي أطلق عليها اسم "أوبليسك".
هذه جسيمات شريطية متناظرة تتكون من جزيئات RNA الدائرية الملتوية التي يبلغ حجمها نحو 1000 نيوكليوتيدات.
تعد الأوبليسكات أكثر تعقيدًا من أشباه الفيروسات - فهي أطول وتحتوي على رموز لبروتينات معينة تسمى أوبلين، وفي الوقت نفسه، فهي أبسط من الفيروسات، لأنها لا تملك جينات لتشكيل قذائف البروتين. الأوبلين تشغل أكثر من نصف جينوم الأوبليسك. ويعتقد أن هذه البروتينات المحددة تشارك في التكاثر.
خلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
مجتمع
علماء روس يدرسون أنزيما فريدا لعلاج الأمراض الجينية
7 فبراير, 07:48 GMT
وبعد دراسة 5.4 مليون تسلسل جيني، حدد الباحثون ما يقرب من 30 ألف أوبليسك. وكانت موجودة بنسبة 7% من الميكروبيوم المعوي و50% في العينات من الفم. وكانت إحدى الأوبليسكات، التي يبلغ طولها 1137 نيوكليوتيدات، مرتبطة ببكتيريا معينة، هي Streptococcus sanguini، وهو ميكروب شائع يعيش في الفم.
ومن غير المعروف كيف تؤثر الأوبليسكات على صحة الإنسان. ومن الناحية النظرية، يمكنها تغيير النشاط الجيني لمضيفاتها البكتيرية والتأثير على الجينات البشرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:06 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала