https://sputnikarabic.ae/20240209/الصحة-العالمية-وثقنا-721-هجوما-إسرائيليا-على-مرافق-صحية-بفلسطين-المحتلة-1085928813.html

الصحة العالمية: وثقنا 721 هجوما إسرائيليا على مرافق صحية بفلسطين المحتلة

الصحة العالمية: وثقنا 721 هجوما إسرائيليا على مرافق صحية بفلسطين المحتلة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قولها إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T21:49+0000

2024-02-09T21:49+0000

2024-02-09T21:49+0000

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وبحسب وكالة "وفا"، أكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، أن "المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي".وأشار خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين"، وفقا لوكالة "وفا".وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن سقوط نحو 28 ألف قتيل وأكثر من 67 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات؛ فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240209/تقرير-أممي-حرب-غزة-هي-أكثر-100-يوم-دموية-في-العالم-في-القرن-الـ21-1085927385.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية, طوفان الأقصى