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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-و97-طائرة-مسيرة--1085911206.html
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر في غضون 24 ساعة منصتي إطلاق ومنظومة دفاع جوي "إس-300" أوكرانية، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة تابعة... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T11:57+0000
2024-02-09T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منصتي إطلاق ورادار لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300. كما ألحقت القوات الروسية أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديًا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وأضافت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" من القوات الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثامن عشر للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم119".وعلى محور دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وضربت القوى العاملة ومعدات ألوية الهجوم 5 و3 ولواء الدبابات 17 واللواء الجوي رقم 81 واللواء الميكانيكي 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وكيروفو وبيلوغوروفكا وكليشتشيفكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 79 للهجوم الجوي واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي بين قتيل وجريح و5 مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ومدفع من طراز "دي-30".ووفقًا للوزارة، تم تدمير 97 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخاً من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-أحد-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1085894691.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة

11:57 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر في غضون 24 ساعة منصتي إطلاق ومنظومة دفاع جوي "إس-300" أوكرانية، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منصتي إطلاق ورادار لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300. كما ألحقت القوات الروسية أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديًا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وأضافت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" من القوات الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثامن عشر للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
07:40 GMT
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم119".
وعلى محور دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وضربت القوى العاملة ومعدات ألوية الهجوم 5 و3 ولواء الدبابات 17 واللواء الجوي رقم 81 واللواء الميكانيكي 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وكيروفو وبيلوغوروفكا وكليشتشيفكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 79 للهجوم الجوي واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي بين قتيل وجريح و5 مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ومدفع من طراز "دي-30".
ووفقًا للوزارة، تم تدمير 97 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخاً من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
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