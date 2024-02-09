https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-و97-طائرة-مسيرة--1085911206.html
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر في غضون 24 ساعة منصتي إطلاق ومنظومة دفاع جوي "إس-300" أوكرانية، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة تابعة... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T11:57+0000
2024-02-09T11:57+0000
2024-02-09T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منصتي إطلاق ورادار لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300. كما ألحقت القوات الروسية أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديًا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وأضافت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" من القوات الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثامن عشر للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم119".وعلى محور دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وضربت القوى العاملة ومعدات ألوية الهجوم 5 و3 ولواء الدبابات 17 واللواء الجوي رقم 81 واللواء الميكانيكي 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وكيروفو وبيلوغوروفكا وكليشتشيفكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 79 للهجوم الجوي واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي بين قتيل وجريح و5 مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ومدفع من طراز "دي-30".ووفقًا للوزارة، تم تدمير 97 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخاً من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-أحد-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1085894691.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية و97 طائرة مسيرة
11:57 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر في غضون 24 ساعة منصتي إطلاق ومنظومة دفاع جوي "إس-300" أوكرانية، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منصتي إطلاق ورادار لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300. كما ألحقت القوات الروسية أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 118 منطقة".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديًا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وأضافت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" من القوات الروسية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثامن عشر للحرس الوطني الأوكراني في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز إم119".
وعلى محور دونيتسك، سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وضربت القوى العاملة ومعدات ألوية الهجوم 5 و3 ولواء الدبابات 17 واللواء الجوي رقم 81 واللواء الميكانيكي 93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وكيروفو وبيلوغوروفكا وكليشتشيفكا وأندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 79 للهجوم الجوي واللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي بين قتيل وجريح و5 مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" ومدفع من طراز "دي-30".
ووفقًا للوزارة، تم تدمير 97 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخاً من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".