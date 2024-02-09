https://sputnikarabic.ae/20240209/حماس-تعلن-أنها-قادرة-على-الاستمرار-في-مواجهة-إسرائيل-في-غزة-1085924059.html

"حماس" تعلن أنها قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل في غزة

"حماس" تعلن أنها قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل في غزة

صرّح المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان، وليد الكيلاني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الحركة الحاكمة في قطاع غزة قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T17:58+0000

2024-02-09T17:58+0000

2024-02-09T17:58+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1eb85340fe790abb469d42c91eb47df3.jpg

وأوضح الكيلاني: "تمكنت حركة حماس من التعامل مع أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة لمدة أربعة أشهر، واحتفظت بالقدرة على الهجوم والدفاع وتحقيق الأهداف، ويمكن أن تتحمل فترة أطول بكثير من الزمن".وأشار الكيلاني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تدمير الإمكانات العسكرية لـ"حماس"، برغم مهاجمة المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى 9 فبراير/ شباط 2024، عن مقتل نحو 28 ألف شخص وأكثر من 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة

https://sputnikarabic.ae/20240209/نتنياهو-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-لإخراج-سكان-رفح-1085919853.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي