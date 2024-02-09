https://sputnikarabic.ae/20240209/زعيم-حزب-وطنيون-الفرنسي-مقابلة-بوتين-مع--كارلسون-ستجعل-الغرب-يفكر-في-وقف-إمدار-كييف-بالأسلحة-1085929216.html
زعيم "حزب وطنيون" الفرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون ستجعل الغرب يفكر في وقف إمدار كييف بالأسلحة
زعيم "حزب وطنيون" الفرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون ستجعل الغرب يفكر في وقف إمدار كييف بالأسلحة
صرح مؤسس وزعيم "حزب وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون ستجعل... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T23:27+0000
2024-02-09T23:27+0000
2024-02-09T23:27+0000
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
روسيا
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باريس - سبوتنيك. وقال فيليبو في حديث لـ"سبوتنيك"، "من الممكن أن يغير هذا الرأي العام، وهو أمر مهم للغاية. يمكن أن يصبح أقل كاريكاتورية، وأكثر تفكيرًا وتوازنًا، وأكثر دفعًا للمفاوضات وأكثر رفضًا لتزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والمال. هذا أمر مؤكد".وتابع: "لكن هذه المرحلة الأولى المهمة للغاية، ومن الضروري أن يستمع الرأي العام الغربي إلى وجهة نظر مختلفة للصراع. هذا هو الهدف من هذه المقابلة، والكثيرين يستمعون إلى تاكر كارلسون"، مشيرًا إلى أن المقابلة "ستكون بمثابة كشف لعدد كبير جدًا من الناس".وأضاف "في الغرب، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن تاريخ أوكرانيا. قبل الصراع، ولم يتمكن الكثيرون في الغرب من العثور على أوكرانيا على خريطة العالم. هنا سيسمعون قصة أكثر تعقيدًا، وبالتأكيد سيجعل أولئك الذين يهتمون قليلاً يفكرون".وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء أمس الخميس، في حسابه على منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html
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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا
زعيم "حزب وطنيون" الفرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون ستجعل الغرب يفكر في وقف إمدار كييف بالأسلحة
صرح مؤسس وزعيم "حزب وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون ستجعل الكثيرين في الغرب يضغطون على حكوماتهم لدعم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ومعارضة إرسال الأسلحة إلى كييف.
باريس - سبوتنيك. وقال فيليبو في حديث لـ"سبوتنيك"، "من الممكن أن يغير هذا الرأي العام، وهو أمر مهم للغاية. يمكن أن يصبح أقل كاريكاتورية، وأكثر تفكيرًا وتوازنًا، وأكثر دفعًا للمفاوضات وأكثر رفضًا لتزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والمال. هذا أمر مؤكد".
وأشار السياسي الفرنسي إلى أن الحكومات الغربية والفرنسية "مستعبدة للغاية من قبل الناتو والولايات المتحدة
لدرجة أن تغييرها سيستغرق المزيد".
وتابع: "لكن هذه المرحلة الأولى المهمة للغاية، ومن الضروري أن يستمع الرأي العام الغربي إلى وجهة نظر مختلفة للصراع. هذا هو الهدف من هذه المقابلة، والكثيرين يستمعون إلى تاكر كارلسون"، مشيرًا إلى أن المقابلة "ستكون بمثابة كشف لعدد كبير جدًا من الناس".
وأضاف "في الغرب، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن تاريخ أوكرانيا. قبل الصراع، ولم يتمكن الكثيرون في الغرب من العثور على أوكرانيا على خريطة العالم. هنا سيسمعون قصة أكثر تعقيدًا، وبالتأكيد سيجعل أولئك الذين يهتمون قليلاً يفكرون".
وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء أمس الخميس، في حسابه على منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.