https://sputnikarabic.ae/20240209/زعيم-حزب-وطنيون-الفرنسي-مقابلة-بوتين-مع--كارلسون-ستجعل-الغرب-يفكر-في-وقف-إمدار-كييف-بالأسلحة-1085929216.html

زعيم "حزب وطنيون" الفرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون ستجعل الغرب يفكر في وقف إمدار كييف بالأسلحة

زعيم "حزب وطنيون" الفرنسي: مقابلة بوتين مع كارلسون ستجعل الغرب يفكر في وقف إمدار كييف بالأسلحة

صرح مؤسس وزعيم "حزب وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون ستجعل... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T23:27+0000

2024-02-09T23:27+0000

2024-02-09T23:27+0000

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085895482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68f8352fbc9b46d67a3c30e5366a267a.jpg

باريس - سبوتنيك. وقال فيليبو في حديث لـ"سبوتنيك"، "من الممكن أن يغير هذا الرأي العام، وهو أمر مهم للغاية. يمكن أن يصبح أقل كاريكاتورية، وأكثر تفكيرًا وتوازنًا، وأكثر دفعًا للمفاوضات وأكثر رفضًا لتزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والمال. هذا أمر مؤكد".وتابع: "لكن هذه المرحلة الأولى المهمة للغاية، ومن الضروري أن يستمع الرأي العام الغربي إلى وجهة نظر مختلفة للصراع. هذا هو الهدف من هذه المقابلة، والكثيرين يستمعون إلى تاكر كارلسون"، مشيرًا إلى أن المقابلة "ستكون بمثابة كشف لعدد كبير جدًا من الناس".وأضاف "في الغرب، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن تاريخ أوكرانيا. قبل الصراع، ولم يتمكن الكثيرون في الغرب من العثور على أوكرانيا على خريطة العالم. هنا سيسمعون قصة أكثر تعقيدًا، وبالتأكيد سيجعل أولئك الذين يهتمون قليلاً يفكرون".وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء أمس الخميس، في حسابه على منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا