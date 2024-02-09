https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html

بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون

بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الواقع الحالي الذي يعيشه العالم على خلفية الانقسام الشديد بـ"المرض العضال". 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T09:28+0000

2024-02-09T09:28+0000

2024-02-09T09:28+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

الأرض

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وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، وردا على سؤال حول انقسام العالم إلى نصفين وحول التكتلات الحالية، أجاب بوتين قائلا: قال بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.حوار بوتين يحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديووأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكريةوقال بوتين إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانياونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.وتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إيكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيه.بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, الأرض