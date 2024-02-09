https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html
بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون
بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الواقع الحالي الذي يعيشه العالم على خلفية الانقسام الشديد بـ"المرض العضال". 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T09:28+0000
2024-02-09T09:28+0000
2024-02-09T09:28+0000
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العالم
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وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، وردا على سؤال حول انقسام العالم إلى نصفين وحول التكتلات الحالية، أجاب بوتين قائلا: قال بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.حوار بوتين يحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديووأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكريةوقال بوتين إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانياونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.وتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إيكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيه.بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, الأرض
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, الأرض
بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الواقع الحالي الذي يعيشه العالم على خلفية الانقسام الشديد بـ"المرض العضال".
وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة أجراها معه الصحفي
الأمريكي تاكر كارلسون، وردا على سؤال حول انقسام العالم إلى نصفين وحول التكتلات الحالية، أجاب بوتين قائلا:
"قلت أن العالم ينقسم إلى نصفي كرة، الدماغ البشري ينقسم إلى نصفين، إلى شقي دماغ، أحده مسؤول عن أمور كالإبداع وغير ذلك، لكن يجب أن يكون الدماغ موحدا، العالم يجب أن يكون موحدا والأمن يجب أن يكون مشتركا، بدلا من أن يخدم مصالح وطرف واحد، هذا هو السيناريو الوحيد ليبقى العالم مستقرا ومستداما ومثمرا، إلى ذلك الحين، حين يبقى الدماغ (في إشارة إلى كوكب الأرض) منقسما إلى نصفين، هذا مرض عضال، هذا مرض عضال يعاني منه العالم حاليا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
قال بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.
"إذا قررت إدارة زيلينسكي في أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات، فأنا أعتقد أنهم فعلوا ذلك بتوجيه من واشنطن. فليجدوا الآن، إذا كانوا يرون في واشنطن أن هذا القرار غير صحيح، فليتخلوا عنه، وليجدوا مبررًا ليّناً وغير مؤذٍ لأحد، وليجدوا هذا الحل. ليس نحن من اتخذنا هذه القرارات - هم من اتخذوا القرار، فليتخلوا عنه. هذا كل شيء".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".
"اسمع، لقد قلت بالفعل: لم نرفض المفاوضات. نحن لا نرفض - هذا (الرفض) هو من الجانب الغربي، وأوكرانيا بلا شك تابع للولايات المتحدة اليوم. هذا واضح. الحقيقة، لا أريد أن يبدو هذا كاعتداء أو إهانة لأي شخص، لكننا نفهم ما يحدث".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا
، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.
"أقول لقيادة أوكرانيا اليوم: استمعوا، دعونا نجلس، لنتفاوض، ألغوا قراركم السخيف أو المرسوم (الذي اتخذه زيلينسكي بحظر المفاوضات مع روسيا) واجلسوا، ولنتفاوض. لم نرفض ذلك".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
"لدينا اتصالات من خلال وكالات مختلفة. سأخبركم بما نقوله في هذا الشأن وبما نوجهه إلى القيادة الأمريكية: إذا كنتم حقا تريدون وقف القتال، يجب عليكم التوقف عن توريد الأسلحة. سينتهي الأمر في غضون بضعة أسابيع".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
وتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إيكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيه.