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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع انفجارات في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T20:36+0000
2024-02-09T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الصحيفة في مقال: "تم الإبلاغ عن أصوات الانفجارات في أوديسا"، مضيفة أنه "ربما ناتج عن عمل الدفاع الجوي".وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيه جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق

20:36 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع انفجارات في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.
وأوضحت الصحيفة في مقال: "تم الإبلاغ عن أصوات الانفجارات في أوديسا"، مضيفة أنه "ربما ناتج عن عمل الدفاع الجوي".

وأضافت صحيفة "سترانا" أنه وفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم الإعلان عن تنبيه جوي في أوديسا وميكولايف وخاركوف. وتم إطلاق الإنذار الأول في خاركوف في الساعة 22:24 بتوقيت موسكو، بينما في المناطق الأخرى المذكورة، دقت صافرة الإنذار بين 22:29 و22:34.

وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
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ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيه جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.
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