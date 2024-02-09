https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع انفجارات في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T20:36+0000
2024-02-09T20:36+0000
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وأوضحت الصحيفة في مقال: "تم الإبلاغ عن أصوات الانفجارات في أوديسا"، مضيفة أنه "ربما ناتج عن عمل الدفاع الجوي".وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيه جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.
https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع انفجارات في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.
وأوضحت الصحيفة في مقال: "تم الإبلاغ عن أصوات الانفجارات في أوديسا"، مضيفة أنه "ربما ناتج عن عمل الدفاع الجوي".
وأضافت صحيفة "سترانا" أنه وفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، تم الإعلان عن تنبيه جوي في أوديسا وميكولايف وخاركوف. وتم إطلاق الإنذار الأول في خاركوف في الساعة 22:24 بتوقيت موسكو، بينما في المناطق الأخرى المذكورة، دقت صافرة الإنذار بين 22:29 و22:34.
وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيه جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.