https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html

الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية

الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T18:17+0000

2024-02-09T18:17+0000

2024-02-09T18:17+0000

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وأوضحت الصحيفة: "المساعدة الأمريكية، التي هناك حاجة ماسة إليها، لا تزال موضع تساؤل، فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، إذ يقدر المسؤولون الأمريكيون أنه دون استئناف الإمداد، ستنفد ذخائر أوكرانيا من الدفاع الجوي في الشهر المقبل على أبعد تقدير".وأشار المحللون والمسؤولون الغربيون إلى أنه بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، قد يكون من الصعب على القوات الأوكرانية القيام حتى بعملية هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف سيكون من الصعب عليهم حتى القتال ضد القوات الروسية، ويضيف المقال أنه دون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف ستكون كييف قادرة على الحفاظ على مواقعها.واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة

https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html

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