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https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html
الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية
الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:17+0000
2024-02-09T18:17+0000
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وأوضحت الصحيفة: "المساعدة الأمريكية، التي هناك حاجة ماسة إليها، لا تزال موضع تساؤل، فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، إذ يقدر المسؤولون الأمريكيون أنه دون استئناف الإمداد، ستنفد ذخائر أوكرانيا من الدفاع الجوي في الشهر المقبل على أبعد تقدير".وأشار المحللون والمسؤولون الغربيون إلى أنه بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، قد يكون من الصعب على القوات الأوكرانية القيام حتى بعملية هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف سيكون من الصعب عليهم حتى القتال ضد القوات الروسية، ويضيف المقال أنه دون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف ستكون كييف قادرة على الحفاظ على مواقعها.واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية

18:17 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.
وأوضحت الصحيفة: "المساعدة الأمريكية، التي هناك حاجة ماسة إليها، لا تزال موضع تساؤل، فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، إذ يقدر المسؤولون الأمريكيون أنه دون استئناف الإمداد، ستنفد ذخائر أوكرانيا من الدفاع الجوي في الشهر المقبل على أبعد تقدير".

وأضافت " نيو يورك تايمز": "حذر مسؤولون غربيون وخبراء عسكريون من أنه دون مساعدة الولايات المتحدة، من الممكن فعلا حدوث انهيار تدريجي في الجبهة هذا العام".

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
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16:47 GMT
وأشار المحللون والمسؤولون الغربيون إلى أنه بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، قد يكون من الصعب على القوات الأوكرانية القيام حتى بعملية هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف سيكون من الصعب عليهم حتى القتال ضد القوات الروسية، ويضيف المقال أنه دون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف ستكون كييف قادرة على الحفاظ على مواقعها.
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.
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