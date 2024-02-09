https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html
الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية
الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T18:17+0000
2024-02-09T18:17+0000
2024-02-09T18:17+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg
وأوضحت الصحيفة: "المساعدة الأمريكية، التي هناك حاجة ماسة إليها، لا تزال موضع تساؤل، فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، إذ يقدر المسؤولون الأمريكيون أنه دون استئناف الإمداد، ستنفد ذخائر أوكرانيا من الدفاع الجوي في الشهر المقبل على أبعد تقدير".وأشار المحللون والمسؤولون الغربيون إلى أنه بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، قد يكون من الصعب على القوات الأوكرانية القيام حتى بعملية هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف سيكون من الصعب عليهم حتى القتال ضد القوات الروسية، ويضيف المقال أنه دون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف ستكون كييف قادرة على الحفاظ على مواقعها.واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.برلماني أوكراني: أكثر من 3 ملايين مواطن يختبئون من التعبئة
https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf29e15fc3c5ef77c5815ac7308196d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الغرب يحذر من انهيار القوات الأوكرانية في عام 2024 حال توقف المساعدة الأمريكية
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.
وأوضحت الصحيفة: "المساعدة الأمريكية، التي هناك حاجة ماسة إليها، لا تزال موضع تساؤل، فالقوات الأوكرانية منهكة، وتفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، إذ يقدر المسؤولون الأمريكيون أنه دون استئناف الإمداد، ستنفد ذخائر أوكرانيا من الدفاع الجوي في الشهر المقبل على أبعد تقدير".
وأضافت " نيو يورك تايمز": "حذر مسؤولون غربيون وخبراء عسكريون من أنه دون مساعدة الولايات المتحدة، من الممكن فعلا حدوث انهيار تدريجي في الجبهة هذا العام".
وأشار المحللون والمسؤولون الغربيون إلى أنه بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، قد يكون من الصعب على القوات الأوكرانية القيام حتى بعملية هجوم مضاد محلية، وبحلول الصيف سيكون من الصعب عليهم حتى القتال ضد القوات الروسية، ويضيف المقال أنه دون مساعدة أمريكية جديدة، من الصعب تخيل كيف ستكون كييف قادرة على الحفاظ على مواقعها.
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.