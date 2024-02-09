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https://sputnikarabic.ae/20240209/عمران-خان-يستخدم-الذكاء-الاصطناعي-من-داخل-سجنه-لإعلان-فوزه-بالانتخابات-العامة-فيديو-1085928649.html
عمران خان يستخدم "الذكاء الاصطناعي" من داخل سجنه لإعلان فوزه بالانتخابات العامة.. فيديو
عمران خان يستخدم "الذكاء الاصطناعي" من داخل سجنه لإعلان فوزه بالانتخابات العامة.. فيديو
لجأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون، عمران خان، اليوم الجمعة، إلى تقنية "الذكاء الاصطناعي"، لإعلان الفوز في الانتخابات العامة في البلاد. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T21:27+0000
2024-02-09T21:27+0000
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وفي خطاب النصر الذي ألقاه "الذكاء الاصطناعي"، ونشره عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، أشاد خان بالناس على "الإقبال الكبير على الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المعركة غير المسبوقة" في البلاد أدت إلى فوز "ساحق" لحزب "حركة إنصاف" الباكستاني في الانتخابات العامة لعام 2024.وقال خان زاعما في الرسالة المنشورة: "لقد فزنا بأكثر من 170 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)".وحث عمران خان، المسجون منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، الناس على "الاحتفال وإقامة صلاة الشكر".وزعم أنه "بعد عامين من القمع والظلم"، فاز حزب "حركة إنصاف" الباكستاني في الانتخابات العامة لعام 2024 بأغلبية الثلثين.ورفض عمران خان في رسالته بـ"الذكاء الاصطناعي" مزاعم منافسه، نواز شريف، في وقت سابق، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات، والذي كان قد دعا إلى تشكيل "حكومة وحدة"، وحث الأحزاب الأخرى على الانضمام إليها.وأدلى الملايين من الباكستانيين بأصواتهم، أمس الخميس، لانتخاب برلمان جديد و4 مجالس إقليمية، ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية خلال ساعات قليلة.
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باكستان, عمران خان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
باكستان, عمران خان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

عمران خان يستخدم "الذكاء الاصطناعي" من داخل سجنه لإعلان فوزه بالانتخابات العامة.. فيديو

21:27 GMT 09.02.2024
© AFP 2023 / ARIF ALIرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
© AFP 2023 / ARIF ALI
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لجأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون، عمران خان، اليوم الجمعة، إلى تقنية "الذكاء الاصطناعي"، لإعلان الفوز في الانتخابات العامة في البلاد.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه "الذكاء الاصطناعي"، ونشره عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، أشاد خان بالناس على "الإقبال الكبير على الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المعركة غير المسبوقة" في البلاد أدت إلى فوز "ساحق" لحزب "حركة إنصاف" الباكستاني في الانتخابات العامة لعام 2024.
وقال خان زاعما في الرسالة المنشورة: "لقد فزنا بأكثر من 170 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)".
وحث عمران خان، المسجون منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، الناس على "الاحتفال وإقامة صلاة الشكر".
وزعم أنه "بعد عامين من القمع والظلم"، فاز حزب "حركة إنصاف" الباكستاني في الانتخابات العامة لعام 2024 بأغلبية الثلثين.
ورفض عمران خان في رسالته بـ"الذكاء الاصطناعي" مزاعم منافسه، نواز شريف، في وقت سابق، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات، والذي كان قد دعا إلى تشكيل "حكومة وحدة"، وحث الأحزاب الأخرى على الانضمام إليها.
وأدلى الملايين من الباكستانيين بأصواتهم، أمس الخميس، لانتخاب برلمان جديد و4 مجالس إقليمية، ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية خلال ساعات قليلة.
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