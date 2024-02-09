https://sputnikarabic.ae/20240209/مديرة-الدولي-للدراسات-في-تونس-لـسبوتنيك-الموقف-الدولي-من-ليبيا-يكون-على-أساس-الندية-لا-الوصاية-1085911320.html

مديرة الدولي للدراسات في تونس لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي من ليبيا يكون على أساس الندية لا الوصاية

مديرة الدولي للدراسات في تونس لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي من ليبيا يكون على أساس الندية لا الوصاية

قالت بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، اليوم الجمعة، إن الملتقى الدولي من أجل الاستقرار في ليبيا، يعد خطوة حقيقية نحو توحيد الصف... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T12:01+0000

2024-02-09T12:01+0000

2024-02-09T12:01+0000

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وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المشاركين في المؤتمر من جميع المدن الليبية والمؤسسات يؤكدون على ضرورة المضي قدما نحو الاستقرار.وشددت على أن الرسالة التي يؤكد عليها الملتقى موجهة بشكل أكبر للمجتمع الدولي، بأن الشراكة يجب أن تكون على أساس الندية، لا على أساس الوصاية.وأوضحت أن الملتقى يسعى من خلال الجلسات البحثية والنقاشية للخروج بتوصيات هامة تتضمن رؤية شاملة حول الاستقرار في ليبيا، ودور المجتمع المدني والمرأة والمؤسسات الليبية، مشيرةً إلى دور تونس الداعم للاستقرار في ليبيا، ومشيدةً بالتسهيلات التي تقدمها تونس لجميع الليبيين على أراضيها.انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا، في تونس، بمشاركة دولية كبيرة تحت شعار "ليبيا وطن الجميع".يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.يناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الملتقى المنعقد في العاصمة التونسية، يناقش أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ليبيا، ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان "الاستقرار والتنمية في ليبيا..رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة"، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية.ينعقد المؤتمر على مدار يومي التاسع والعاشر من فبراير/شباط، في العاصمة التونسية، بمشاركة شخصيات وقيادات من جميع المدن الليبية، بالإضافة لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.وتدفع دول الجوار عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام المستمر.

https://sputnikarabic.ae/20240209/تونس-تستضيف-الملتقى-الدولي-حول-الاستقرار-في-ليبيا-بمشاركة-ليبية-ودولية-واسعة-1085900317.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/إلى-أين-تتجه-جهود-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1084109992.html

https://sputnikarabic.ae/20240205/قمة-برازافيل-حراك-عربي-وأفريقي-تمهيدا-لعقد-مؤتمر-المصالحة-في-ليبيا-1085779286.html

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