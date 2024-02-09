https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يوقع-سلسلة-انفجارات-في-ريف-العاصمة-السورية-دمشق-1085928945.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يوقع سلسلة انفجارات في ريف العاصمة السورية دمشق.. فيديو
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يوقع سلسلة انفجارات في ريف العاصمة السورية دمشق.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بوقوع دوي سلسلة انفجارات في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق. مشيرا إلى أنه يرجح أنها ناجمة عن عدوان... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T22:26+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات سمعت في منطقة الديماس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق الغربي.وسمعت أصوات سيارات الإسعاف تتجه نحو المواقع المستهدفة، وفقا لمراسل سبوتنيك.وصباح الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في ريف دمشق الجنوبي الغربي.وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية دخلت الأجواء الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، وتمكنت من إسقاط اثنين منها، فيما أفلت الثالث.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق---عاجل-1085908645.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, دمشق, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يوقع سلسلة انفجارات في ريف العاصمة السورية دمشق.. فيديو
22:26 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 22:53 GMT 09.02.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بوقوع دوي سلسلة انفجارات في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق. مشيرا إلى أنه يرجح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات سمعت في منطقة الديماس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق الغربي.
وذكر المراسل وفقا لمعلومات حصل عليها، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع دون معلومات عن حجم الأضرار.
وسمعت أصوات سيارات الإسعاف تتجه نحو المواقع المستهدفة، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وصباح الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية دخلت الأجواء الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، وتمكنت من إسقاط اثنين منها، فيما أفلت الثالث.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".