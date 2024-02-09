نظام حمية خال من الغلوتين
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النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يزيل جميع الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة ويوصف للأشخاص الذين يعانون من عدم تحملها. هل يوصى بهذا النظام الغذائي للأشخاص الأصحاء، وما مدى فعاليته في إنقاص الوزن، وإيجابيات وسلبيات هذا النظام الغذائي، وما الذي يمكن وما لا يمكن تناوله.
سنتحدث في هذا المقال عن المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين وكيفية اتباع هذا النظام الغذائي وفوائده وما الذي يمكن تناوله وما لا يمكن للأشخاص الراغبيين باتباع هذا النظام الغذائي.
نظام حمية خال من الغلوتين
الغلوتين، هو بروتين نباتي موجود في القمح والشعير والجاودار ومشتقاتها.
يعد الغلوتين خطيرًا جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل هذه المادة التي تسبب لهم اضطرابات هضمية. ويعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية حيث ينظر الجسم إلى الغلوتين على أنه مادة سامة، ليهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، مما يجعل الجسم غير قادر على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.
يوصف مرض الاضطرابات الهضمية بالنادر، حيث يعاني منه نحو واحد في المئة من السكان حول العالم، وتشمل أعراضه:
الإسهال المزمن أو الإمساك.
الانتفاخ وانتفاخ البطن.
ألم المعدة.
عسر الهضم.
وقد تحدث مضاعفات مثل:
فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فيتامين ب 12 وحمض الفوليك.
هشاشة العظام.
فقدان الوزن.
الإجهاض والعقم عند النساء.
الاضطرابات العصبية.
تأخر النمو والبلوغ عند الأطفال.
الطريقة الوحيدة للتخلص من الأعراض هي التحول إلى نظام غذائي خال من الغلوتين، ولمنع الانتكاسات، عليك الالتزام به طوال حياتك.
قد يساعد النظام الغذائي الخالي من الغلوتين أيضًا في حل المشكلات الصحية الأخرى:
الحساسية من القمح: تحتوي هذه الحبوب على العديد من البروتينات - الغلوتين والألبومين والجلوبيولين. يحدث رد الفعل التحسسي لسبب واحد أو أكثر.
ومن السهل تمييز حساسية القمح عن مرض الاضطرابات الهضمية، بالإضافة لآلام البطن والإسهال، قد يحدث تورم أو حكة في الفم والحلق، وتهيج العين، وضيق في التنفس، والغثيان والقيء، ونوبات من الحساسية المفرطة، وعند ملامسة مسببات الحساسية، تظهر الأعراض على الفور تقريبًا، وبعد إزالتها تهدأ خلال 24 ساعة. من ناحية أخرى، يتطور مرض الاضطرابات الهضمية ببطء ويستغرق عدة أشهر للتعافي.
حساسية الغلوتين دون مرض الاضطرابات الهضمية: الأعراض هي نفس أعراض مرض الاضطرابات الهضمية، ولكن مستويات الأجسام المضادة ليست مرتفعة ولا تتضرر بطانة الأمعاء.
التهاب الجلد الحلقي الشكل: قد يكون مظهرًا من مظاهر مرض الاضطرابات الهضمية، لكنه لا يرتبط دائمًا بهذا المرض.
في الحالتين الأخيرتين، ربما لا يكون الغلوتين هو السبب، ولكن مواد أخرى. ومع ذلك، يكون هناك حاجة إلى اتباع نظام غذائي مختلف تماما.
منتجات خالية من الغلوتين
الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن والبيض والحليب والحبوب الخالية من الغلوتين (الأرز والذرة والدخن والحنطة السوداء والكينوا).
لكن يمكن العثور على آثار الغلوتين في المنتجات الخالية من الغلوتين. على سبيل المثال، في دقيق الحنطة السوداء الخالي من الغلوتين بشكل طبيعي. قد يكون سبب تواجد الغلوتين في الحنطة السوداء نتيجة النقل والتخزين والتعبئة وغيرها من الظروف التي أدت لتلوث الحنطة السوداء بالغلوتين. حتى الكميات الصغيرة من الغلوتين في المنتج يمكن أن تكون خطيرة اعتمادا على درجة تأثر الفرد.
لا ينبغي أن يكون هناك غلوتين في المنتجات التي يتم وضعها على أنها خالية من الغلوتين.
عادة، تعتمد المنتجات الخالية من الغلوتين على منتجات الحبوب البديلة. على سبيل المثال، لا يتم خبز الخبز من القمح، ولكن من دقيق الحنطة السوداء، والمعكرونة ليست مصنوعة من القمح، ولكن من دقيق الذرة أو الأرز.
ينظر الكثير من الناس افتراضيًا إلى الأطعمة الخالية من الغلوتين على أنها أطعمة صحية، لكن الأطباء من كلية الطب في جامعة هارفارد يوضحون أن الأطعمة الخالية من الغلوتين "الصحية" (البسكويت ورقائق البطاطس وما إلى ذلك) يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة والمواد المضافة كالملح. عند اختيار المنتج، يجب دراسة تكوينه بعناية.
14 ديسمبر 2023, 13:08 GMT
أسباب اتباع هذا النظام الغذائي
الهدف من النظام الغذائي الخالي من الغلوتين ليس فقط التخلص من جميع الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، ولكن أيضًا تجنب نقص التغذية، لذا تأكد من تضمين ما يكفي من الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين والفاصوليا والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.
في حالة مرض الاضطرابات الهضمية، من المهم تجنب التلوث المتبادل - يجب ألا تتلامس الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين أو لا تحتوي عليه.
الإيجابيات
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، فإن الابتعاد عن الغلوتين ليس خيارًا، بل ضرورة. إذا لم تكن هناك مؤشرات على اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين، فلن يحقق أي فائدة، وفقا للعلماء الأمريكيين.
يلاحظ بعض الأشخاص الأصحاء أنهم بدأوا يشعرون بالتحسن بعد التخلي عن الغلوتين. مصادر الغلوتين هي القمح والجاودار والشعير. وللتخلص منها، كقاعدة عامة، يتوقف الناس عن تناول المخبوزات ويقللون كمية الكربوهيدرات، وبالتالي محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي.
السلبيات
مع هذا النظام الغذائي، من الصعب تنظيم النظام الغذائي بطريقة تتجنب نقص العناصر الغذائية الأساسية. يعد القمح والشعير والجاودار من المصادر الرئيسية للكربوهيدرات المعقدة اللازمة لنظام غذائي متوازن. تميل الإصدارات الخالية من الغلوتين إلى أن تكون أقل في الألياف والمواد المغذية الأساسية، مما يزيد من خطر نقص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامين د وفيتامين ب.
يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة. في النظام الغذائي الخالي من الغلوتين، لا بأس بتناول الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة الدسم والخضروات النشوية والحلويات والدهون. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الكولسترول والدهون المشبعة والصوديوم، فضلا عن زيادة الوزن.
أيضًا، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي، فسيزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .
تكاليف الغذاء سوف تزيد، فالعديد من الأطباق الخالية من الغلوتين في المطاعم ومحلات البقالة أغلى من الأطباق العادية.
كيفية اتباع هذا النظام الغذائي
اعتمد النظام الغذائي على المنتجات الخالية من الغلوتين: يمكن أن تكون هذه الحبوب والبقوليات والمكسرات والفواكه المجففة والأطعمة والحلويات التي تحمل علامة" خالية من الغلوتين" .
دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يمكنك تناوله في نظام غذائي خال من الغلوتين.
الحنطة السوداء، ودقيق الحنطة السوداء.
الأرز ومشتقاته.
فريك الذرة والدقيق.
زيت نباتي.
لحم البقر والدواجن والأسماك.
الخضروات والفواكه.
فواكه مجففة.
المكسرات ودقيق الجوز.
عصير طازج.
عسل.
النشا من البطاطس والذرة.
بالإضافة إلى التخلص من البروتينات الضارة وإدخال الأطعمة الصحية في النظام الغذائي، هناك عدة قواعد غذائية أكثر أهمية يجب اتباعها لتحقيق النتائج وتغيير المؤشرات الصحية.
من الأفضل استشارة اختصاصي التغذية الذي سيضع نظامًا غذائيًا شخصيًا للمريض.
جنبا إلى جنب مع الغلوتين، يمكنك التخلص من السكريات الاصطناعية والكربوهيدرات السريعة، وكذلك تقليل تناول الملح.
أسهل طريقة هي استبعاد الوجبات الخفيفة من نظامك الغذائي والتركيز على الوجبات المغذية.
للحصول على مجموعة متنوعة من أحاسيس التذوق، نوصي بإضافة التوابل المنشطة للهضم إلى المرق والحساء والأطباق المصنوعة من الخضار والحبوب، كالقرنفل وأوراق الغار ومزيج من الفلفل والكاري.
جرب تحضير الخبز والمعجنات الحلوة في المنزل: من الممكن جدًا استبدال دقيق القمح بأي دقيق خالٍ من الغلوتين.
إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة، فمن الأفضل أن تأخذ معك الفواكه المجففة أو الخبز الخالي من الغلوتين أو المكسرات.
التوجه بشكل أكبر لأطباق الخضار: على سبيل المثال، قم بإعداد حساء كريمة اليقطين أو الحساء أو خبز الفواكه الموسمية.
ماذا يمكنك أن تأكل
أساس النظام الغذائي هي:
الخضروات والفواكه.
اللحوم والأسماك والدواجن.
منتجات الألبان القليلة الدسم.
الحبوب والكتان الخالية من الغلوتين.
بذور.
البقوليات.
المكسرات.
بيض.
هناك أيضًا العديد من المشروبات الخالية من الغلوتين:
الشاي من دون نكهة.
كاكاو.
العصائر.
عصير التفاح.
الخمر.
المشروبات الكحولية القوية.
الحبوب التي يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي الخالي من الغلوتين:
قطيفة.
الحنطة السوداء.
حبوب ذرة.
أرز.
الدخن.
الكينوا.
البقوليات.
يُسمح أيضًا بدقيق البطاطس واللوز وجوز الهند.
ما لا تأكله
يتم استبعاد جميع المنتجات التي تحتوي على القمح والجاودار والشعير:
الحبوب والدقيق والنشا.
الخبز والمعجنات والكعك.
معكرونة.
بعض حبوب الإفطار.
الحلويات.
معظم الوجبات السريعة.
النقانق.
رقائق البطاطس.
البيرة.
المرق والصلصات (بما في ذلك فول الصويا).
مرقة السلطة.
بعض التوابل.
المأكولات البحرية المقلدة (لحم السلطعون، وعصي السلطعون، وما إلى ذلك).
الشعير ومشتقاته.
مرق مكعبات الحساء.
كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية القمح بتناول الشوفان. وهو لا يحتوي على الغلوتين نفسه، ولكن غالبًا ما يتم زراعته أو تخزينه بجانب القمح.
تحتوي العديد من المكملات الغذائية أيضًا على الغلوتين. ويمكن العثور عليه حتى في أحمر الشفاه والمساحيق والأدوية. ومع ذلك، وفقا للباحثين الأمريكيين، فإن معظم الأدوية عن طريق الفم إما لا تحتوي على الغلوتين، أو أن هناك كمية أقل من الغلوتين مقارنة بالمنتجات الخاصة الخالية من الغلوتين.
في بعض الأحيان يكون على بعض المنتجات عبارة "قد تحتوي على آثار" للقمح على سبيل المثال. وهذا يعني أنه يتم إنتاج المنتجات على نفس الخط التصنيع، وحتى مع التنظيف الدقيق للمعدات، يمكن أن تتسرب كميات صغيرة من منتج واحد إلى منتج آخر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو الحساسية، هذه المعلومات مهمة جدا.
28 سبتمبر 2021, 16:43 GMT
فوائد النظام الغذائي الخالي من الغلوتين
مستويات الأجسام المضادة تعود إلى طبيعتها
تجديد الغشاء المخاطي في الأمعاء الدقيقة
يقلل من خطر الأضرار اللاحقة
يتم امتصاص العناصر الغذائية مرة أخرى واستخدامها من قبل الجسم.
سيتم استعادة الوزن المفقود
تحسن الصحة العامة والحالة البدنية
يحسن السيطرة على ما يأكله الإنسان
تتحسن نوعية الحياة ويتم استعادة رفاهية الشخص.
الأطفال: النمو الطبيعي والتطور الصحي
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية على وجه الخصوص، فإن التحول إلى نظام غذائي خال من الغلوتين له تأثير صحي كبير.
الموانع
في عام 2017، أجريت دراسة شملت أكثر من مئة ألف شخص لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية. ووجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد لدى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا خاليا من الغلوتين، ولكن ليس العكس. والسبب هو أنهم بدأوا في تناول كميات أقل من الحبوب الكاملة.
الغلوتين نفسه ليس له خصائص غذائية خاصة، لكنه موجود في العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك فيتامينات ب وحمض الفوليك والحديد والألياف. يمكن أن يعمل الغلوتين أيضًا بمثابة البريبايوتك، حيث يغذي البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء.
بحسب ما صرح لوكالة "سبوتنيك"، خبير التغذية بوريس تساتسولين، مؤسس مشروع حول التغذية وعلم التغذية والتغذية والطب، فإن "الغلوتين هو غلوتين القمح الأكثر شيوعًا، وهو بروتين نباتي آمن تمامًا لمعظم سكان العالم. والموانع الوحيدة لذلك هي مرض الاضطرابات الهضمية".
ويشير تساتسولين إلى أن "جميع الأمراض التي يشخصها الطب البديل، مثل "متلازمة الأمعاء المتسربة" أو التصريحات التي تقول إن "السموم تتشكل"، هي أمراض زائفة ولا يؤكدها الطب الرسمي بأي حال من الأحوال". يجب أن ترضي وصفة المنتجات الخالية من الغلوتين الأشخاص الذين يعانون من مشكلة حقيقية، وبفضل هذه الموضة فقط، أصبح كل سوبر ماركت الآن لديه كل شيء خالٍ من الغلوتين، وإن كان أكثر تكلفة قليلاً.
ملصقات خالية من الغلوتين
المنتجات الخالية من الغلوتين هي "الأذن المشطوبة". هذه علامة على شكل دائرة بداخلها سنبلة قمح مشطوبة، يتم طبعها على المنتجات الخالية من الغلوتين.
تم اختراع "الأذن المشطوبة" على يد أحد أعضاء جمعية الاضطرابات الهضمية البريطانية في عام 1969. لقد بذلت مجتمعات المرضى من مختلف البلدان الكثير من الجهود لجعل الرمز معروفًا في جميع أنحاء العالم، وبدأ مصنعو المنتجات الخالية من الغلوتين في وضعه على عبواتهم.
اليوم، تعود حقوق "الأذن المشطوبة" إلى رابطة جمعيات الاضطرابات الهضمية الأوروبية(AOECS)، ويمكن فقط للمصنعين الذين حصلوا على الترخيص المناسب أن يضعوا علامة على منتجاتهم بها. إن وجود الأيقونة على العبوة هو ضمان عدم وجود الغلوتين بالتأكيد في هذه المنتجات، ويمكن للمرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية تناولها بأمان.
يجب أن ينبهك النقش "قد يحتوي على آثار الغلوتين". يتعين على الشركات المصنعة الإشارة إلى وجود جميع المواد المسببة للحساسية على الملصق. قد لا يكون الغلوتين موجودًا في التركيبة، ولكن لا يتم استبعاد إدراجه في المنتج بسبب تكنولوجيا الإنتاج، على سبيل المثال، استخدام نفس خط التعبئة والتغليف. إن وضع مثل هذه العبارة على العبوة هو بمثابة شبكة أمان للشركة المصنعة، التي لا يمكنها ضمان عدم وجود الغلوتين في منتجاتها.