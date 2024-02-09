https://sputnikarabic.ae/20240209/نظام-حمية-خال-من-الغلوتين-1085912290.html

نظام حمية خال من الغلوتين

نظام حمية خال من الغلوتين

النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يزيل جميع الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة ويوصف للأشخاص الذين يعانون من عدم تحملها. هل يوصى بهذا النظام الغذائي للأشخاص... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T12:33+0000

2024-02-09T12:33+0000

2024-02-09T12:33+0000

تقارير سبوتنيك

الصحة

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0b/1049219444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e138eff7b80a44898511f1f6555fb8af.jpg

سنتحدث في هذا المقال عن المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين وكيفية اتباع هذا النظام الغذائي وفوائده وما الذي يمكن تناوله وما لا يمكن للأشخاص الراغبيين باتباع هذا النظام الغذائي.نظام حمية خال من الغلوتينالغلوتين، هو بروتين نباتي موجود في القمح والشعير والجاودار ومشتقاتها.يعد الغلوتين خطيرًا جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل هذه المادة التي تسبب لهم اضطرابات هضمية. ويعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية حيث ينظر الجسم إلى الغلوتين على أنه مادة سامة، ليهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، مما يجعل الجسم غير قادر على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.يوصف مرض الاضطرابات الهضمية بالنادر، حيث يعاني منه نحو واحد في المئة من السكان حول العالم، وتشمل أعراضه:وقد تحدث مضاعفات مثل:الطريقة الوحيدة للتخلص من الأعراض هي التحول إلى نظام غذائي خال من الغلوتين، ولمنع الانتكاسات، عليك الالتزام به طوال حياتك.قد يساعد النظام الغذائي الخالي من الغلوتين أيضًا في حل المشكلات الصحية الأخرى:الحساسية من القمح: تحتوي هذه الحبوب على العديد من البروتينات - الغلوتين والألبومين والجلوبيولين. يحدث رد الفعل التحسسي لسبب واحد أو أكثر.ومن السهل تمييز حساسية القمح عن مرض الاضطرابات الهضمية، بالإضافة لآلام البطن والإسهال، قد يحدث تورم أو حكة في الفم والحلق، وتهيج العين، وضيق في التنفس، والغثيان والقيء، ونوبات من الحساسية المفرطة، وعند ملامسة مسببات الحساسية، تظهر الأعراض على الفور تقريبًا، وبعد إزالتها تهدأ خلال 24 ساعة. من ناحية أخرى، يتطور مرض الاضطرابات الهضمية ببطء ويستغرق عدة أشهر للتعافي.حساسية الغلوتين دون مرض الاضطرابات الهضمية: الأعراض هي نفس أعراض مرض الاضطرابات الهضمية، ولكن مستويات الأجسام المضادة ليست مرتفعة ولا تتضرر بطانة الأمعاء.التهاب الجلد الحلقي الشكل: قد يكون مظهرًا من مظاهر مرض الاضطرابات الهضمية، لكنه لا يرتبط دائمًا بهذا المرض.في الحالتين الأخيرتين، ربما لا يكون الغلوتين هو السبب، ولكن مواد أخرى. ومع ذلك، يكون هناك حاجة إلى اتباع نظام غذائي مختلف تماما.منتجات خالية من الغلوتينالفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن والبيض والحليب والحبوب الخالية من الغلوتين (الأرز والذرة والدخن والحنطة السوداء والكينوا).لكن يمكن العثور على آثار الغلوتين في المنتجات الخالية من الغلوتين. على سبيل المثال، في دقيق الحنطة السوداء الخالي من الغلوتين بشكل طبيعي. قد يكون سبب تواجد الغلوتين في الحنطة السوداء نتيجة النقل والتخزين والتعبئة وغيرها من الظروف التي أدت لتلوث الحنطة السوداء بالغلوتين. حتى الكميات الصغيرة من الغلوتين في المنتج يمكن أن تكون خطيرة اعتمادا على درجة تأثر الفرد.لا ينبغي أن يكون هناك غلوتين في المنتجات التي يتم وضعها على أنها خالية من الغلوتين.عادة، تعتمد المنتجات الخالية من الغلوتين على منتجات الحبوب البديلة. على سبيل المثال، لا يتم خبز الخبز من القمح، ولكن من دقيق الحنطة السوداء، والمعكرونة ليست مصنوعة من القمح، ولكن من دقيق الذرة أو الأرز.ينظر الكثير من الناس افتراضيًا إلى الأطعمة الخالية من الغلوتين على أنها أطعمة صحية، لكن الأطباء من كلية الطب في جامعة هارفارد يوضحون أن الأطعمة الخالية من الغلوتين "الصحية" (البسكويت ورقائق البطاطس وما إلى ذلك) يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة والمواد المضافة كالملح. عند اختيار المنتج، يجب دراسة تكوينه بعناية.أسباب اتباع هذا النظام الغذائيالهدف من النظام الغذائي الخالي من الغلوتين ليس فقط التخلص من جميع الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، ولكن أيضًا تجنب نقص التغذية، لذا تأكد من تضمين ما يكفي من الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين والفاصوليا والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.في حالة مرض الاضطرابات الهضمية، من المهم تجنب التلوث المتبادل - يجب ألا تتلامس الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين أو لا تحتوي عليه.الإيجابياتبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، فإن الابتعاد عن الغلوتين ليس خيارًا، بل ضرورة. إذا لم تكن هناك مؤشرات على اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين، فلن يحقق أي فائدة، وفقا للعلماء الأمريكيين.يلاحظ بعض الأشخاص الأصحاء أنهم بدأوا يشعرون بالتحسن بعد التخلي عن الغلوتين. مصادر الغلوتين هي القمح والجاودار والشعير. وللتخلص منها، كقاعدة عامة، يتوقف الناس عن تناول المخبوزات ويقللون كمية الكربوهيدرات، وبالتالي محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي.السلبياتكيفية اتباع هذا النظام الغذائياعتمد النظام الغذائي على المنتجات الخالية من الغلوتين: يمكن أن تكون هذه الحبوب والبقوليات والمكسرات والفواكه المجففة والأطعمة والحلويات التي تحمل علامة" خالية من الغلوتين" .دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يمكنك تناوله في نظام غذائي خال من الغلوتين.بالإضافة إلى التخلص من البروتينات الضارة وإدخال الأطعمة الصحية في النظام الغذائي، هناك عدة قواعد غذائية أكثر أهمية يجب اتباعها لتحقيق النتائج وتغيير المؤشرات الصحية.من الأفضل استشارة اختصاصي التغذية الذي سيضع نظامًا غذائيًا شخصيًا للمريض.جنبا إلى جنب مع الغلوتين، يمكنك التخلص من السكريات الاصطناعية والكربوهيدرات السريعة، وكذلك تقليل تناول الملح.أسهل طريقة هي استبعاد الوجبات الخفيفة من نظامك الغذائي والتركيز على الوجبات المغذية.للحصول على مجموعة متنوعة من أحاسيس التذوق، نوصي بإضافة التوابل المنشطة للهضم إلى المرق والحساء والأطباق المصنوعة من الخضار والحبوب، كالقرنفل وأوراق الغار ومزيج من الفلفل والكاري.جرب تحضير الخبز والمعجنات الحلوة في المنزل: من الممكن جدًا استبدال دقيق القمح بأي دقيق خالٍ من الغلوتين.إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة، فمن الأفضل أن تأخذ معك الفواكه المجففة أو الخبز الخالي من الغلوتين أو المكسرات.التوجه بشكل أكبر لأطباق الخضار: على سبيل المثال، قم بإعداد حساء كريمة اليقطين أو الحساء أو خبز الفواكه الموسمية.ماذا يمكنك أن تأكلأساس النظام الغذائي هي:هناك أيضًا العديد من المشروبات الخالية من الغلوتين:الحبوب التي يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي الخالي من الغلوتين:ما لا تأكلهيتم استبعاد جميع المنتجات التي تحتوي على القمح والجاودار والشعير:كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية القمح بتناول الشوفان. وهو لا يحتوي على الغلوتين نفسه، ولكن غالبًا ما يتم زراعته أو تخزينه بجانب القمح.تحتوي العديد من المكملات الغذائية أيضًا على الغلوتين. ويمكن العثور عليه حتى في أحمر الشفاه والمساحيق والأدوية. ومع ذلك، وفقا للباحثين الأمريكيين، فإن معظم الأدوية عن طريق الفم إما لا تحتوي على الغلوتين، أو أن هناك كمية أقل من الغلوتين مقارنة بالمنتجات الخاصة الخالية من الغلوتين.في بعض الأحيان يكون على بعض المنتجات عبارة "قد تحتوي على آثار" للقمح على سبيل المثال. وهذا يعني أنه يتم إنتاج المنتجات على نفس الخط التصنيع، وحتى مع التنظيف الدقيق للمعدات، يمكن أن تتسرب كميات صغيرة من منتج واحد إلى منتج آخر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو الحساسية، هذه المعلومات مهمة جدا.فوائد النظام الغذائي الخالي من الغلوتينبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية على وجه الخصوص، فإن التحول إلى نظام غذائي خال من الغلوتين له تأثير صحي كبير.الموانعفي عام 2017، أجريت دراسة شملت أكثر من مئة ألف شخص لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية. ووجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد لدى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا خاليا من الغلوتين، ولكن ليس العكس. والسبب هو أنهم بدأوا في تناول كميات أقل من الحبوب الكاملة.الغلوتين نفسه ليس له خصائص غذائية خاصة، لكنه موجود في العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك فيتامينات ب وحمض الفوليك والحديد والألياف. يمكن أن يعمل الغلوتين أيضًا بمثابة البريبايوتك، حيث يغذي البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء.بحسب ما صرح لوكالة "سبوتنيك"، خبير التغذية بوريس تساتسولين، مؤسس مشروع حول التغذية وعلم التغذية والتغذية والطب، فإن "الغلوتين هو غلوتين القمح الأكثر شيوعًا، وهو بروتين نباتي آمن تمامًا لمعظم سكان العالم. والموانع الوحيدة لذلك هي مرض الاضطرابات الهضمية".ويشير تساتسولين إلى أن "جميع الأمراض التي يشخصها الطب البديل، مثل "متلازمة الأمعاء المتسربة" أو التصريحات التي تقول إن "السموم تتشكل"، هي أمراض زائفة ولا يؤكدها الطب الرسمي بأي حال من الأحوال". يجب أن ترضي وصفة المنتجات الخالية من الغلوتين الأشخاص الذين يعانون من مشكلة حقيقية، وبفضل هذه الموضة فقط، أصبح كل سوبر ماركت الآن لديه كل شيء خالٍ من الغلوتين، وإن كان أكثر تكلفة قليلاً.ملصقات خالية من الغلوتينالمنتجات الخالية من الغلوتين هي "الأذن المشطوبة". هذه علامة على شكل دائرة بداخلها سنبلة قمح مشطوبة، يتم طبعها على المنتجات الخالية من الغلوتين.تم اختراع "الأذن المشطوبة" على يد أحد أعضاء جمعية الاضطرابات الهضمية البريطانية في عام 1969. لقد بذلت مجتمعات المرضى من مختلف البلدان الكثير من الجهود لجعل الرمز معروفًا في جميع أنحاء العالم، وبدأ مصنعو المنتجات الخالية من الغلوتين في وضعه على عبواتهم.اليوم، تعود حقوق "الأذن المشطوبة" إلى رابطة جمعيات الاضطرابات الهضمية الأوروبية(AOECS)، ويمكن فقط للمصنعين الذين حصلوا على الترخيص المناسب أن يضعوا علامة على منتجاتهم بها. إن وجود الأيقونة على العبوة هو ضمان عدم وجود الغلوتين بالتأكيد في هذه المنتجات، ويمكن للمرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية تناولها بأمان.يجب أن ينبهك النقش "قد يحتوي على آثار الغلوتين". يتعين على الشركات المصنعة الإشارة إلى وجود جميع المواد المسببة للحساسية على الملصق. قد لا يكون الغلوتين موجودًا في التركيبة، ولكن لا يتم استبعاد إدراجه في المنتج بسبب تكنولوجيا الإنتاج، على سبيل المثال، استخدام نفس خط التعبئة والتغليف. إن وضع مثل هذه العبارة على العبوة هو بمثابة شبكة أمان للشركة المصنعة، التي لا يمكنها ضمان عدم وجود الغلوتين في منتجاتها.

https://sputnikarabic.ae/20231214/ما-هو-الغلوتين-وكيف-يؤثر-على-صحة-الإنسان-1084091781.html

https://sputnikarabic.ae/20210928/7-أعراض-تؤكد-أنك-تعاني-من-حساسية-الغلوتين-1050258222.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, الصحة, العالم