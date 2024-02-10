https://sputnikarabic.ae/20240210/أبو-الغيط-يحذر-من-تبعات-خطيرة-لاستهداف-إسرائيل-لرفح-في-قطاع-غزة-1085946844.html

أبو الغيط يحذر من تبعات "خطيرة" لاستهداف إسرائيل لرفح في قطاع غزة

أبو الغيط يحذر من تبعات "خطيرة" لاستهداف إسرائيل لرفح في قطاع غزة

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التبعات "الخطيرة" لاستهداف إسرائيل لرفح في قطاع غزة، لافتًا إلى أن "النوايا الإسرائيلية" بفرض واقع... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T16:00+0000

2024-02-10T16:00+0000

2024-02-10T16:00+0000

جامعة الدول العربية

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/02/1069758183_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_3857fa2b272a0e76a6f54b103d3abe94.png

القاهرة - سبوتنيك. قال بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم السبت، إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية حذر من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح في قطاع غزة".ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط، قوله إن دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع هو "انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، فضلاً عما يُمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة، عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لدولة عربية كبيرة هي مصر.واختتم البيان، مشيرًا إلى "أن رموزًا في الحكومة الإسرائيلية لم يخفوا نوايا التهجير والترحيل للسكان، بل وإعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى القطاع، بما يجعل التحرك الدولي في هذه المرحلة ضرورة للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع واشتعالها على مستوى الإقليم".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة معقدة وطويلة، محذرًا من أن الأمر يتطور بشكل سلبي.وأضاف أن المفاوضات التي دارت بين الأجهزة الاستخبارية، في العاصمة الفرنسية باريس، قوبلت بدراسة من حركة حماس، وسلمت ردها، إلا أن هناك تصريحات إسرائيلية من مسؤولين، أعلنوا أن شروط الحركة مرفوضة وغير مقبولة.وجدد شكري دعوة مصر لوقف الأعمال العسكرية، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي والأمين العام أعربوا عن قلقهم من أن المنطقة لا تحتمل أي أعمال عسكرية، ولا بد من احترام الوضع الإنساني في القطاع المحاصر".

https://sputnikarabic.ae/20240210/الخارجية-الأردنية-تحذر-من-خطورة-إقدام-الجيش-الإسرائيلي-على-تنفيذ-عملية-عسكرية-في-مدينة-رفح-1085940319.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل