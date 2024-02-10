https://sputnikarabic.ae/20240210/استهداف-مبنى-في-كريات-شمونة-الإسرائيلية-بصاروخ-موجه-من-لبنان-1085947225.html

استهداف مبنى في "كريات شمونة" الإسرائيلية بصاروخ موجه من لبنان

استهداف مبنى في "كريات شمونة" الإسرائيلية بصاروخ موجه من لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم استهداف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود الشمالية بصاروخ موجه من الأراضي اللبنانية. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T16:13+0000

2024-02-10T16:13+0000

2024-02-10T16:13+0000

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وأفادت القناة الإسرائيلية "الـ 12"، مساء اليوم السبت، أن صاروخا موجها من الأراضي اللبنانية استهدف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" دون وقوع إصابات تذكر.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.وقال "حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".وفي وقت سابق من اليوم، ‏أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية". وقال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/نصر-الله-انتصار-الشعب-الفلسطيني-والمقاومة-أمر-حتمي-1085934798.html

https://sputnikarabic.ae/20240207/ترسيم-الحدود-البرية-هل-تنجح-خطة-أمريكا-في-وقف-التصعيد-بين-لبنان-وإسرائيل-1085852441.html

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