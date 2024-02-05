https://sputnikarabic.ae/20240205/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-3-من-عناصره-على-الحدود-الإسرائيلية-1085749861.html

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 3 من عناصره على الحدود الإسرائيلية

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 3 من عناصره على الحدود الإسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، "مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان، ليصل إجمالي قتلى الحزب منذ 8 أكتوبر إلى 182 قتيلا جراء القصف المتبادل بشكل يومي مع الجيش... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T11:43+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "المقاومة الإسلامية أعلنت مقتل سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، وعباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، وعباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، ملخص عملياته العسكرية، حيث استهدف مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه، أنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع السماقة الإسرائيلي مرتين على التوالي، وموقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي القطاع الغربي من جنوب لبنان قصفوا ثكنة برانيت، وتلة الكوبرا الإسرائيلية".وأضاف بيان "حزب الله" أن عناصره استهدفوا تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، وقصفوا مستعمرة إيفن مناحم، كما قصفوا موقع خربة ماعر الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 15 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار، وبلدة مركبا، والطيبة ووادي هونين، وقصف في القطاع الأوسط بلدة مارون الراس، ويارون وعيتا الشعب ورميش، وفي القطاع الغربي قصف بلدات مروحين والضهيرة، وعلما الشعب، وأم التوت في شيحين، والناقورة.وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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