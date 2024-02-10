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https://sputnikarabic.ae/20240210/الصحة-العالمية-تصدر-بيانا-بشأن-مداهمة-مستشفى-الأمل-في-غزة-1085953966.html
الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن مداهمة مستشفى الأمل في غزة
الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن مداهمة مستشفى الأمل في غزة
قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه يجب على إسرائيل حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T21:17+0000
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جاء ذلك في بيان على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، عبر فيه عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن أنباء مداهمة القوات الإسرائيلية للمستشفى الموجود في خان يونس بقطاع غزة.وتابع: "يجب إطلاق سراح المرضى والعاملين فورا وتوفير الحماية لجميع المرافق الصحية بصورة دائمة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 28 ألف قتيلا ونحو 68 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240210/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-خان-يونس-لم-تنته-بعد-1085953824.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن مداهمة مستشفى الأمل في غزة

21:17 GMT 10.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023،
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه يجب على إسرائيل حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى.
جاء ذلك في بيان على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، عبر فيه عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن أنباء مداهمة القوات الإسرائيلية للمستشفى الموجود في خان يونس بقطاع غزة.
الدمار في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد
21:01 GMT
وتابع: "يجب إطلاق سراح المرضى والعاملين فورا وتوفير الحماية لجميع المرافق الصحية بصورة دائمة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 28 ألف قتيلا ونحو 68 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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