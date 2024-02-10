https://sputnikarabic.ae/20240210/الصحة-العالمية-تصدر-بيانا-بشأن-مداهمة-مستشفى-الأمل-في-غزة-1085953966.html

الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن مداهمة مستشفى الأمل في غزة

الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن مداهمة مستشفى الأمل في غزة

قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه يجب على إسرائيل حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T21:17+0000

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جاء ذلك في بيان على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، عبر فيه عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن أنباء مداهمة القوات الإسرائيلية للمستشفى الموجود في خان يونس بقطاع غزة.وتابع: "يجب إطلاق سراح المرضى والعاملين فورا وتوفير الحماية لجميع المرافق الصحية بصورة دائمة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 28 ألف قتيلا ونحو 68 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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