https://sputnikarabic.ae/20240210/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-خان-يونس-لم-تنته-بعد-1085953824.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن الحرب في مدينة خان يونس بقطاع غزة لم تنته بعد. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T21:01+0000

2024-02-10T21:01+0000

2024-02-10T21:02+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_04bce1c9aece2847d71f1294af2fa28b.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال هرتسي هاليفي خلال تفقده لقواته العسكرية داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة، أن القتال في المدينة لم ينته بعد، وأن الأمور، حتى الآن، جيدة لصالح الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من العثور على مسار نفق قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة، ويمر تحت المقر الرئيسي للوكالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/قناة-إسرائيلية-نقل-الفلسطينيين-إلى-شمال-غزة-يهدئ-مخاوف-مصر-من-عملية-عسكرية-في-رفح-1085952241.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى