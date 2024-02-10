https://sputnikarabic.ae/20240210/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-خان-يونس-لم-تنته-بعد-1085953824.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن الحرب في مدينة خان يونس بقطاع غزة لم تنته بعد. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T21:01+0000
2024-02-10T21:01+0000
2024-02-10T21:02+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_04bce1c9aece2847d71f1294af2fa28b.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال هرتسي هاليفي خلال تفقده لقواته العسكرية داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة، أن القتال في المدينة لم ينته بعد، وأن الأمور، حتى الآن، جيدة لصالح الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من العثور على مسار نفق قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة، ويمر تحت المقر الرئيسي للوكالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240210/قناة-إسرائيلية-نقل-الفلسطينيين-إلى-شمال-غزة-يهدئ-مخاوف-مصر-من-عملية-عسكرية-في-رفح-1085952241.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91e6c214f050ecbb8f696dcd6fefab87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في خان يونس لم تنته بعد
21:01 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 21:02 GMT 10.02.2024)
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن الحرب في مدينة خان يونس بقطاع غزة لم تنته بعد.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال هرتسي هاليفي خلال تفقده لقواته العسكرية داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة، أن القتال في المدينة لم ينته بعد، وأن الأمور، حتى الآن، جيدة لصالح الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من العثور على مسار نفق قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة، ويمر تحت المقر الرئيسي للوكالة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.