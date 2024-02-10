https://sputnikarabic.ae/20240210/حزب-الله-يعلن-السيطرة-على-مسيرة-إسرائيلية-بحالة-جيدة-1085942307.html
"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية بحالة جيدة
"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية بحالة جيدة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T14:08+0000
2024-02-10T14:08+0000
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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية".وقال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240210/نصر-الله-انتصار-الشعب-الفلسطيني-والمقاومة-أمر-حتمي-1085934798.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
"حزب الله" يعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية بحالة جيدة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية".
وقال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.