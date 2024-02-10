عربي
https://sputnikarabic.ae/20240210/رشقة-صاروخية-تضرب-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085947843.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
تعرضت، مساء اليوم السبت، قاعدة أمريكية في أحد حقول الغاز التي تحتلها شرقي سوريا، لهجوم مختلط بالطائرات المسيّرة والصواريخ. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T16:52+0000
2024-02-10T17:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.وأضاف المراسل: "فور الهجوم، بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".وأكد المراسل أن منظومة الدفاع الجوي لقوات "التحالف الأمريكي" في القاعدة المذكورة حاولت التصدي للهجومين لكن دون جدوى.وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الفائت، لـ113 هجومًا منها 31 على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.
https://sputnikarabic.ae/20240207/-مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا-ناتجة-1085858326.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:89:780:674_1920x0_80_0_0_72d7ee76125d60dc097fb51078eb554c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

16:52 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 17:10 GMT 10.02.2024)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
تعرضت، مساء اليوم السبت، قاعدة أمريكية في أحد حقول الغاز التي تحتلها شرقي سوريا، لهجوم مختلط بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.
وأضاف المراسل: "فور الهجوم، بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
7 فبراير, 21:38 GMT
وأكد المراسل أن منظومة الدفاع الجوي لقوات "التحالف الأمريكي" في القاعدة المذكورة حاولت التصدي للهجومين لكن دون جدوى.
وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الفائت، لـ113 هجومًا منها 31 على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية07:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصور8 فبراير, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала