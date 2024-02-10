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مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
تعرضت، مساء اليوم السبت، قاعدة أمريكية في أحد حقول الغاز التي تحتلها شرقي سوريا، لهجوم مختلط بالطائرات المسيّرة والصواريخ. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.وأضاف المراسل: "فور الهجوم، بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".وأكد المراسل أن منظومة الدفاع الجوي لقوات "التحالف الأمريكي" في القاعدة المذكورة حاولت التصدي للهجومين لكن دون جدوى.وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الفائت، لـ113 هجومًا منها 31 على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.
https://sputnikarabic.ae/20240207/-مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا-ناتجة-1085858326.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
16:52 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 17:10 GMT 10.02.2024)
حصري
تعرضت، مساء اليوم السبت، قاعدة أمريكية في أحد حقول الغاز التي تحتلها شرقي سوريا، لهجوم مختلط بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن القاعدة الأمريكية في حقل ومعمل غاز "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور، تعرضت، مساء اليوم السبت 10 شباط / فبراير، لهجوم عبر دفعتين الأولى عبر طائرات مسيرة، والثانية عبر رشقة صاروخية.
وأضاف المراسل: "فور الهجوم، بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".
وأكد المراسل أن منظومة الدفاع الجوي لقوات "التحالف الأمريكي" في القاعدة المذكورة حاولت التصدي للهجومين لكن دون جدوى.
وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الفائت، لـ113 هجومًا منها 31 على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.