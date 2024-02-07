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مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240207/-مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا-ناتجة-1085858326.html
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا
انهال سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T21:38+0000
2024-02-07T21:56+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن سلسلة انفجارات عنيفة سمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.وأوضح المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية استهدف "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.وأضاف المراسل أن الهجوم الجديد على القاعدة جاء بعد أقل من ساعة على إعلان الجيش الأمريكي تبني الهجوم على سيارة مدنية كانت تقل قيادي بارز في كتائب "حزب الله" العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-في-محافظة-دير-الزور-شرقي-سوريا-1085809716.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي

مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر" شرقي سوريا

21:38 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 21:56 GMT 07.02.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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انهال سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن سلسلة انفجارات عنيفة سمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا
أمس, 14:25 GMT
وأوضح المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية استهدف "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وأضاف المراسل أن الهجوم الجديد على القاعدة جاء بعد أقل من ساعة على إعلان الجيش الأمريكي تبني الهجوم على سيارة مدنية كانت تقل قيادي بارز في كتائب "حزب الله" العراقي.
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