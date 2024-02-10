https://sputnikarabic.ae/20240210/سيناتور-أمريكي-يصف-مشروع-قانون-المساعدات-لأوكرانيا-بأنه-إهانة-لكل-مواطن-1085950568.html

سيناتور أمريكي يصف مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بأنه إهانة لكل مواطن

سيناتور أمريكي يصف مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بأنه إهانة لكل مواطن

وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا، الذي قال إنه يخصص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T18:49+0000

2024-02-10T18:49+0000

2024-02-10T18:50+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069814447_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_7c92fd49d87515c7735d582d2bff83f6.jpg

وأشار السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى أن مشروع القانون الذي لا يزال يناقش، اليوم السبت، ويتضمن تخصيص 300 مليون دولار لحماية الحدود الأوكرانية، متجاهلاً الوضع على الحدود الجنوبية لأمريكا، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.وكتب بول على منصة "إكس": "مشروع القانون هذا ليس خاطئا فحسب، بل إنه إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في الوقت الذي تظل فيه حدودنا دون حماية والدولة لا تفعل شيئا حيال ذلك، بل تقترح فقط إصلاحات زائفة".ومن الممكن التصويت على إنهاء مناقشة مشروع القانون وطرحه للتصويت، يوم الأحد المقبل، ونقل بول عن زميله وصاحب التفكير المماثل، مايك لي، الذي ذكر أن الديمقراطيين غير قادرين على تمرير الوثيقة من تلقاء أنفسهم، وأن 41 صوتا فقط من أصل مئة تكفي لعرقلتها.وأفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا