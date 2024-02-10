https://sputnikarabic.ae/20240210/سيناتور-أمريكي-يصف-مشروع-قانون-المساعدات-لأوكرانيا-بأنه-إهانة-لكل-مواطن-1085950568.html
سيناتور أمريكي يصف مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بأنه إهانة لكل مواطن
سيناتور أمريكي يصف مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بأنه إهانة لكل مواطن
وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا، الذي قال إنه يخصص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T18:49+0000
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وأشار السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى أن مشروع القانون الذي لا يزال يناقش، اليوم السبت، ويتضمن تخصيص 300 مليون دولار لحماية الحدود الأوكرانية، متجاهلاً الوضع على الحدود الجنوبية لأمريكا، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.وكتب بول على منصة "إكس": "مشروع القانون هذا ليس خاطئا فحسب، بل إنه إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في الوقت الذي تظل فيه حدودنا دون حماية والدولة لا تفعل شيئا حيال ذلك، بل تقترح فقط إصلاحات زائفة".ومن الممكن التصويت على إنهاء مناقشة مشروع القانون وطرحه للتصويت، يوم الأحد المقبل، ونقل بول عن زميله وصاحب التفكير المماثل، مايك لي، الذي ذكر أن الديمقراطيين غير قادرين على تمرير الوثيقة من تلقاء أنفسهم، وأن 41 صوتا فقط من أصل مئة تكفي لعرقلتها.وأفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240209/الغرب-يحذر-من-انهيار-القوات-الأوكرانية-في-عام-2024-حال-توقف-المساعدة-الأمريكية-1085924668.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
سيناتور أمريكي يصف مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بأنه إهانة لكل مواطن
18:49 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 18:50 GMT 10.02.2024)
وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا، الذي قال إنه يخصص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل أمريكي.
وأشار السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى أن مشروع القانون الذي لا يزال يناقش، اليوم السبت، ويتضمن تخصيص 300 مليون دولار لحماية الحدود الأوكرانية، متجاهلاً الوضع على الحدود الجنوبية لأمريكا، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.
وكتب بول على منصة "إكس": "مشروع القانون هذا ليس خاطئا فحسب، بل إنه إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في الوقت الذي تظل فيه حدودنا دون حماية والدولة لا تفعل شيئا حيال ذلك، بل تقترح فقط إصلاحات زائفة".
ومن الممكن التصويت على إنهاء مناقشة مشروع القانون وطرحه للتصويت، يوم الأحد المقبل، ونقل بول عن زميله وصاحب التفكير المماثل، مايك لي، الذي ذكر أن الديمقراطيين غير قادرين على تمرير الوثيقة من تلقاء أنفسهم، وأن 41 صوتا فقط من أصل مئة تكفي لعرقلتها.
وأفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.