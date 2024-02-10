https://sputnikarabic.ae/20240210/عدد-مشاهدات-مقابلة-بوتين-مع-تاكر-كارلسون-يبلغ-150-مليون-مشاهدة-على-منصة-إكس-1085929655.html

رقم تاريخي جديد لعدد مشاهدات مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون .. فيديو

رقم تاريخي جديد لعدد مشاهدات مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون .. فيديو

حققت المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) عدد مشاهدات جديد، بلغ... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T02:42+0000

2024-02-10T02:42+0000

2024-02-10T03:10+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وأيضا تجاوز عدد إعادة نشرها 296 ألفا، حتى هذه اللحظة، وقد حصدت المقابلة على إعجاب أكثر من 869 ألف شخص.ونالت المقابلة أيضا مئات آلاف التفاعلات الإيجابية وإعادة النشر فضلا عن التعليقات على المنشور.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس الماضي، بأن قدوم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى موسكو وحديثه مع الرئيس فلاديمير بوتين، لقيا صدى كبيرًا في كلا البلدين.وأضاف "من الواضح أن هذه المقابلة، منتظرة، ومن الواضح أن هذه المقابلة، ستتم قراءتها وتحليلها لعدة أيام مقبلة"، مؤكداً أن أي مقابلة مع رئيس الدولة تعد حدثاً مهماً للغاية، خاصة إن كان المضيف يمثل بلداً أجنبياً، وأنه "من المهم بالنسبة لنا أن يطلع أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم على رؤية الرئيس الروسي ووجهة نظره".هذا، ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأميركيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " أكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا